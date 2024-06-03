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Підготовка до Євро-2024: Україна і Німеччина розписали нічию

Максим Драбок
3 червня 2024 р.

Українська збірна з футболу витримала тиск одного з фаворитів чемпіонату Європи 2024 і не поступилась у товариському матчі в Нюрнберзі збірній Німеччини.

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Товаристський матч між Україною та Німеччиною на стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі, 3 червня 2024
Українська та німецька збірні зіграли внічиюФото: Heiko Becker/REUTERS

У товариському матчі напередодні чемпіонату Європи з футболу 2024 національна збірна України з футболу витримала тиск одного з фаворитів - збірної Німеччини. На стадіоні "Макс Морлок" у Нюрнберзі в понеділок, 3 червня, українці не поступилися німцям і розписали з ними нічию - 0:0.

У першому таймі домінувала бундестім, було багато спроб "пробити" Трубіна, зокрема після кутових, але відкрити рахунок німці так і не змогли. На 37-й хвилині влучно пробив Яремчук, втім Ноєр врятував ворота господарів "Євро-2024". 

Другий тайм знову розпочався з тиску збірної Німеччини. У Трубіна і захисників було чимало роботи. Український голкіпер відзначився кількома сейвами. Бундестім весь час "сиділа" на воротах синьо-жовтих, але так і не спромоглася забити. 

Ювілейний матч між Україною та Німеччиною перед "Євро-2024"

Цей матч у Нюрнберзі став ювілейним 10-м у протистоянні двох команд. До цього німці вигравали п'ять разів, чотири рази була нічия.

Підопічні Сергія Реброва, якому сьогодні виповнилося 50 років, хоч і не змогли привітати свого наставника з ювілеєм перемогою, але зберегли ворота "сухими". Команда випробувала на практиці свої тактичні задуми і ще має час внести корективи.

Наступний товариський матч українців відбудеться у Варшаві зі збірною Польщі 7 червня, а потім зі збірною Молдови 11 червня в Кишиневі.

Вже наступного дня збірна України вирушить до німецького Вісбадена - до місця постійної дислокації під час "Євро-2024". Чемпіонат стартує 14 червня і триватиме до 14 липня.

За оцінками букмекерів, збірна України має хороші шанси вийти з групи Е. Суперники українців - збірні Бельгії, Румунії та Словаччини. 

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