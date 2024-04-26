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Збірна України матиме посилену охорону на Євро-2024

Ольга Журавльова
26 квітня 2024 р.

Українську футбольну збірну у Німеччині посилено охоронятимуть, у порівнянні з іншими 23 командами-учасницями Євро-2024.

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Збірна України святкує перемогу над Ісландією
Збірна України перемогла Ісландію у березні і відправиться на ЧЄ-2024Фото: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Німецькі органи безпеки посилено охоронятимуть збірну України під час участі в Чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку в ФРН. Це підтвердила федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини  Ненсі Фезер  (Nancy Faeser) в інтерв'ю газеті Rheinische Post за п'ятницю, 26 квітня.

На чемпіонаті Європи сили безпеки будуть "захищати всі команди, вболівальників і гостей - і особливо, звісно, українську команду: ми робимо все можливе, щоб убезпечити їх в Німеччині, тут діятимуть ще вищі заходи безпеки", сказала Фезер. На тлі війни Росії проти України східноєвропейці вважаються надзвичайно вразливими під час перебування на чемпіонаті, підкреслює інформаційна агенція SID.

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Фезер наголосила, що захист і боротьба з усіма "мислимими небезпеками" є пріоритетом у роботі її відомства. "Це одна з найбільших футбольних подій у світі, яка відбувається в особливо напруженій політичній ситуації. Це передбачає багато викликів", - зауважила вона.

Чемпіонат Європи з футболу 2024  відбуватиметься з 14 червня по 14 липня у Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді.

Україна зіграє на Євро-2024 у групі Е, де її суперниками стануть Бельгія, Словаччина та Румунія.

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