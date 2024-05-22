Чемпіонат Європи з футболу та економіка ФРН: чи буде бум?

Внутрішній та в'їзний туризм у Німеччині йдуть на рекорд, причому не лише через Євро-2024. Німецький готельний бізнес та сфера громадського харчування очікують від футбольної першості тривалого ефекту.

За кілька тижнів, у п'ятницю 14 червня, у Німеччині розпочнеться Євро-2024. Фінальний турнір чемпіонату Європи з футболу серед чоловіків (UEFA Euro-2024) триватиме рівно місяць і проходитиме на стадіонах десяти німецьких міст. Як це позначиться на туристичній індустрії і в цілому на економіці ФРН, яка нині пробуксовує? Чи забезпечать мільйони вболівальників споживчий бум?

Завдяки ЧС-2006 стадіони будувати не довелося

У країнах, які приймають найбільші у світі спортивні змагання, регулярно ставлять питання про їхні макроекономічні наслідки. Ось і організатори літніх Олімпійських ігор 2024 у Парижі виступили 14 травня з прогнозом, згідно з яким позитивний економічний ефект для французького мегаполісу може становити у різних сценаріях від 6,7 до 11,1 мільярда євро. Йдеться про тривалий ефект, оскільки розглядався тимчасовий відрізок 2018-2034 років: період активної підготовки до Олімпіади з відповідним будівництвом та перше десятиліття після неї.

Матч відкриття Євро-2024 відбудеться 14 червня у Мюнхені на Allianz Arena - домашньому стадіоні клубу "Баварія" Фото: picture-alliance/SvenSimon

У Німеччині від таких конкретних прогнозів щодо чемпіонату Європи з футболу утримуються, принаймні поки що. Зокрема тому, що стадіони в Берліні, Гамбурзі, Гельзенкірхені, Дортмунді, Дюссельдорфі, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені, Франкфурті-на-Майні та Штутгарті були модернізовані або споруджені ще до футбольного чемпіонату світу в 2006 році, так що цього разу будівельна галузь жодного помітного імпульсу не отримала. З іншого боку, не довелося й вкладати величезні гроші у розвиток інфраструктури: до проведення Євро-2024 фактично все було готове. Інакше кажучи: інвестиції двадцятирічної давнини надалі працюють.

У результаті цього разу від футбольного чемпіонату може виграти головним чином туристичний бізнес Німеччини в широкому розумінні: готелі, заклади громадського харчування, туристичні об'єкти, аеропорти.

Читайте також: Збірна України з футболу матиме посилену охорону на Євро-2024

Уболівальників мільйони, але готелі налаштовані скептично

Наприклад, Спілка німецьких аеропортів ADV очікує, що пасажиропотік у зв'язку з Євро-2024 зросте на 2 мільйони осіб, і повідомляє про приблизно 500 спеціальних рейсів у період першості. А втім, значна частина вболівальників із сусідніх із Німеччиною країн - Нідерландів, Бельгії, Франції, Швейцарії, Австрії, Чехії, Польщі, Данії - напевно приїде автотранспортом, на своїх машинах чи в автобусах, тому німецькі бензоколонки очікують помітного збільшення виручки, а держава - зростання надходжень до скарбниці, адже у роздрібній ціні палива приблизно половину становлять податки. Додатковий виторг забезпечений і німецькій державній залізничній компанії Deutsche Bahn.

Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn - національний партнер Євро-2024 Фото: Deutsche Bahn AG

Що ж до сфери обслуговування, то на помітне зростання виручки розраховують лише ті сервісні підприємства, які розташовані безпосередньо в десяти містах проведення першості, і то далеко не всі. Згідно з опублікованим 16 травня опитуванням, проведеним Німецькою асоціацією підприємств готельного бізнесу та громадського харчування (DEHOGA), 46,3 відсотка його членів у цих містах чекають від Євро-2024 позитивних імпульсів, 33,5 відсотка на них не розраховують, а 20,2 відсотка не можуть спрогнозувати, як піде бізнес. Передчуттям буму це ніяк не назвеш.

Одна з причин таких стриманих очікувань може полягати в тому, що багато вболівальників з Німеччини та сусідніх країн, швидше за все, не захочуть бронювати номери в готелях і після матчів заради заощадження коштів повертатимуться додому.

Іншою причиною може бути те, що готелі Німеччини і так переживають зараз справжній бум. На це вказує і фраза керівника DEHOGA Ґідо Целліка (Guido Zöllick), що "такий великий захід, як чемпіонат Європи, може витіснити постійних клієнтів", звичайних туристів, і що він веде до скорочення кількості відряджень та скасування конференцій.

Читайте також: Туристичний бум у Німеччині: німці на відпустці не економлять

У Німеччині готельний бум і без чемпіонату

Про масштаби готельного буму в Німеччині свідчить повідомлення Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis) від 13 травня про підсумки перших трьох місяців цього року. За цей час в німецьких готелях було зареєстровано майже 89 мільйонів ночівель, що стало найкращим результатом 1-го кварталу за всю історію такого моніторингу. Цей результат перевершив навіть показник аналогічного періоду надзвичайно успішного для німецької туристичної галузі передпандемійного 2019 року. При цьому 74 мільйони ночівель забезпечили жителі самої Німеччини й лише 15 мільйонів - гості з-за кордону, тож йдеться про бум саме внутрішнього туризму.

Готелі-хмарочоси у Берліні: бюджетний Motel One та люксусовий Waldorf Astoria Фото: Arnulf Hettrich/imago images

Таким чином, Німеччина вже взяла курс на рекордний рік для внутрішнього туризму, а якщо врахувати майбутній наплив іноземних гостей у зв'язку з такою особливою подією, як чемпіонат Європи з футболу, то більш імовірний і рекорд в'їзного туризму (а також і виїзного).

Ґідо Целлік з нагоди публікації опитування зазначив, що для його галузі важлива не тільки і навіть не так короткострокова вигода під час самої першості. "Не можна недооцінювати можливі позитивні ефекти від покращення загального настрою в країні та зміцнення іміджу Німеччини як туристичного напрямку", - наголосив очільник DEHOGA і нагадав про досвід проведення у ФРН чемпіонату світу з футболу в 2006 році: "Нам досі йде на користь той позитивний, симпатичний образ Німеччини, який ми всі разом зуміли тоді створити”. Ґідо Целлік сподівається, що після Євро-2024 багато іноземних гостей захочуть знову відвідати Німеччину.

Євро-2024 може переламати настрій та покращити імідж

Це якраз той ефект, на який розраховують і організатори Олімпійських ігор у Парижі, прогнозуючи можливий зиск у найближчі десять років.

Інститут німецької економіки в Кельні (IW) також вказує на те, що проведення дорогих чемпіонатів чи Олімпіад окупається в макроекономічному плані лише з часом. "Досвід чемпіонату світу з футболу у 2006 році показав: великі спортивні події не викликають економічного феєрверку", - попередив ще кілька тижнів тому завідувач відділу макроекономіки та економічної кон'юнктури IW професор Міхаель Ґремлінг (Michael Grömling). За його словами, німецькі споживачі необов'язково збільшать через Євро-2024 свої витрати, віддані на чемпіонат гроші, вони цілком можуть спробувати заощадити на чомусь іншому.

"А європейські гості, уболівальники з інших 23 країн, що беруть участь, не витягнуть Німеччину з рецесії", - додав науковець. Водночас, переконаний професор Ґремлінг, не варто недооцінювати "емоційний прибуток від футбольного чемпіонату". Адже він може "поліпшити і настрій у країні, та її міжнародний імідж".

Наркомани у привокзальному районі Франкфурта-на-Майні Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/picture alliance

Хоча може його й погіршити, якщо іноземні гості зіткнуться із негативними сторонами життя у Німеччині. Так, Спілка футбольних уболівальників Шотландії заздалегідь попередила фанатів, що не варто засиджуватись у німецьких пивних і треба завчасно виїжджати на стадіон, бо потяги німецької залізничної компанії Deutsche Bahn постійно запізнюються. А британська бульварна газета The Sun лякає англійських уболівальників, котрі вирушають на чемпіонат, небезпеками привокзального району у Франкфурті-на-Майні. Видання називає його "пекельною діркою" через велику кількість наркоманів, які поводяться, як зомбі, і наркодилерів.

Читайте також: Nike замість Adidas! У ФРН обурені зміною спонсора збірної

Adidas та Puma екіпірують десять збірних

Якщо ж говорити про інші галузі та окремі фірми, що пов'язують великі надії з Євро-2024, то це, перш за все, німецька пивоварна промисловість, яка страждає від багаторічного зниження попиту на алкогольний напій, що колись був настільки любимий німцями, а також Adidas і Puma - німецькі виробники спортивного одягу та взуття.

Два комплекти форми збірної Німеччини з футболу від компанії Adidas Фото: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Puma екіпірує чотири команди, що беруть участь у фінальній частині чемпіонату Європи, Adidas - шість, у тому числі збірну Німеччини. Німецьким уболівальникам явно сподобалася нова рожево-фіолетова кольорова гама другого комплекту форми бундестіму, яка спочатку викликала чимало суперечок. У всякому разі, вона продається так само добре, як і класична, витримана у традиційному білому кольорі. І попит на обидві форми, напевно, ще більше зросте, якщо збірна ФРН у себе на батьківщині виграватиме матчі чемпіонату Європи з футболу.