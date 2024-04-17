100 днів до Олімпіади в Парижі: очікування й переживання

До початку літніх Олімпійських ігор у Парижі залишилося рівно 100 днів. У вівторок, 16 квітня, на руїнах храму Гери, якому вже 2600 років, у стародавній Олімпії на південному заході Греції запалили олімпійський вогонь, який доставлять до французької столиці. З 26 липня до 11 серпня у Парижі за медалі у 32 видах спорту боротимуться 10 500 атлетів із 206 країн світу.

Якими будуть заходи безпеки на Олімпіаді у Парижі?

Навіть якщо, за офіційними даними, сьогодні французькі правоохоронці не вбачають конкретної терористичної загрози для Олімпійських ігор, структури, які відповідають за їхнє безпечне проведення, мають намір виявляти крайню пильність. Для цього щодня будуть задіяні до 45 тисяч поліцейських та жандармів плюс 18 тисяч солдатів та близько 20 тисяч співробітників приватних охоронних агентств.

Крім того, до охорони Ігор долучаться понад дві тисячі іноземних поліцейських, у тому числі з федеральної поліції Німеччини. Після теракту в московському "Крокус Сіті Холлі", внаслідок якого наприкінці березня загинуло понад 140 людей, у Франції було оголошено найвищий рівень терористичної загрози.

Для сил безпеки серйозною логістичною проблемою стане вже сама церемонія відкриття Олімпіади: близько 160 човнів мають провезти атлетів з усіх країн-учасниць по Сені - шість кілометрів через самий центр Парижу. За церемонією, як очікується, безпосередньо спостерігатимуть понад 300 тисяч відвідувачів.

"Ми можемо це зробити і зробимо це", - пообіцяв президент Франції Еммануель Макрон, маючи на увазі безпечне проведення церемонії відкриття Олімпіади. Однак, за його словами, у разі виникнення реальної терористичної небезпеки існують альтернативні плани, наприклад, перенесення церемонії на стадіон.

Париж готується до Олімпіади-2024 Фото: Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images

Яка атмосфера напередодні Олімпіади?

Нестабільна політична ситуація у світі - особливо війна в Україні та побоювання можливої подальшої ескалації конфлікту на Близькому Сході - затьмарюють передчуття радості від Олімпійських ігор, що наближаються. Проте Париж сподівається на прибуття понад 15 мільйонів уболівальників з усього світу. Близько 7,9 мільйона з майже 10 мільйонів квитків на спортивні змагання, які включені до програми Ігор, уже продано.

Ця подія стане справжнім випробовуванням і для інфраструктури французької столиці. Міністр транспорту Франції Клеман Бон ще минулої осені, до перестановок в уряді в січні 2024 року, називав плани з організації транспортного та дорожнього руху під час Олімпіади дуже складним для виконання завданням. У столиці Франції буде встановлено безліч захисних бар'єрів і організовано об'їзні шляхи, зокрема, навколо Ейфелевої вежі та площі Згоди в центрі Парижу. Деякі станції метро залишаться закритими.

Квитки на метро під час Ігор коштуватимуть удвічі дорожче, що навряд чи сприятиме ентузіазму парижан з приводу Олімпіади. Згідно з недавнім опитуванням, 44 відсотки жителів французької столиці назвали Олімпійські ігри "поганою справою".

Біля Ейфелевої вежі в Парижі вже монтують глядацькі трибуни Фото: Guillaume Baptiste/AFP/Getty Images

Якою буде олімпійська збірна Німеччини?

Кваліфікаційні змагання, під час яких відбирають майбутніх учасників Ігор, офіційно закінчуються 23 червня. Німецька асоціація легкої атлетики (Deutscher Leichtathletik-Verband, DLV) поставила участь атлетів в Олімпіаді в залежність, зокрема, від їхнього виступу на чемпіонаті Європи в Римі, який відбудеться 7-12 червня.

Німецький олімпійський спортивний союз (Deutschеr Olympische Sportbund, DOSB) має до 8 липня оголосити імена тих, хто відстоюватиме кольори Німеччини на Іграх у Парижі. За оцінками DOSB, олімпійська збірна ФРН налічуватиме понад 400 спортсменів і знову стане однією з найчисленніших за складом.

У попередній Олімпіаді в Токіо, яка через пандемію відбулася на рік пізніше встановленого терміну - влітку 2021-го, узяли участь 415 німецьких атлетів. Загалом вони завоювали 10 золотих, 11 срібних і 16 бронзових медалей. Це найгірший результат із моменту возз'єднання Німеччини 1990 року. DOSB сподівається, що в Парижі медалей буде більше. "Я вірю, що збірна Німеччини виступить добре, можливі один або два приємні сюрпризи", - сказав глава німецької делегації Олаф Табор (Olaf Tabor).

Якою буде олімпійська збірна України?

Як повідомили DW у Національному олімпійському комітеті України (НОК), наразі у більшості видів спорту триває кваліфікаційний період, спортсмени змагаються за ліцензії на Олімпійські ігри. Офіційний поіменний склад олімпійської збірної буде затверджений на початку липня, повідомили в НОК. Наразі ж збірна України має 67 ліцензій у 17 видах спорту. Тобто йдеться про понад 80 спортсменів. На цей момент уже відомо, що в літніх Олімпійських іграх у Парижі братимуть такі зірки українського спорту як чемпіонка світу 2023 року зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх, фехтувальниця Ольга Харлан, яка є олімпійською чемпіонкою 2008 року та чемпіонкою Європейських ігор-2023, боксер Олександр Хижняк, срібний призер Олімпійських ігор-2020, чемпіон Європейських ігор-2023.

Як українські атлети готуються до Олімпіади у Парижі-2024 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Який статус спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024?

У грудні минулого року Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дозволив спортсменам із Росії та Білорусі брати участь у паризькій Олімпіаді, але з цілою низкою обмежень. Серед іншого, вони виступатимуть під нейтральним прапором і не зможуть боротися за нагороди в командних дисциплінах. Нікого з офіційних осіб і спортивних чиновників Росії та Білорусі на Олімпіаду не запросять.

На церемоніях нагородження не звучатимуть державні гімни РФ і Білорусі, заборонено також національну символіку та прапори. Спортсмени з цих двох країн також не зможуть брати участь у церемонії відкриття Олімпіади. Крім того, вони не повинні мати жодного стосунку до армії та органів безпеки і не повинні надавати підтримку війні в Україні.

За даними МОК, наразі на Ігри в Парижі кваліфікувалися лише 12 російських та 5 білоруських атлетів. Їхня кількість може зрости відповідно до 36 та 22. У Токіо за медалі боролися 330 росіян та 104 білоруси. У відкритому листі на адресу МОК минулого тижня Україна знову закликала повністю усунути Росію та Білорусь від участі в Олімпійських іграх.

Як почуваються МОК та його голова за 100 днів до старту Ігор?

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах Фото: Laurent Gillieron/dpa/KEYSTONE/picture alliance

"Так, можна бути жорсткими суперниками і водночас мирно жити під одним дахом", - зазначив президент МОК Томас Бах (Thomas Bach) у стародавній Олімпії під час церемонії запалювання олімпійського вогню Ігор у Парижі. Бах не втомлюється наголошувати на об'єднавчому ефекті спорту - зокрема, й напередодні Олімпіади-2024. Сам він зараз переживає непрості часи.

Через рішення МОК щодо Росії та Білорусі Бах зазнає різкої критики з різних боків. Речниця МЗС Росії Марія Захарова звинуватила його в "расизмі та неонацизмі". Зі свого боку, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що МОК дав Кремлю "зелене світло на використання Олімпіади як зброї". А неурядова німецька організація Товариство захисту народів, що перебувають під загрозою зникнення, назвала Баха "динозавром, нездатним до навчання".

МОК відкидає критику на адресу свого президента. Термін повноважень Томаса Баха закінчується 2025 року, а це означає, що літні ігри в Парижі - його останні на чолі МОК. Деякі члени цієї організації запропонували змінити статут, щоб дозволити Баху залишатися президентом МОК ще чотири роки. 70-річний Бах повідомив, що ухвалить рішення щодо цього після завершення паризької Олімпіади.