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Україна матчем з Румунією стартує на футбольному Євро-2024

Дмитро Шварц
17 червня 2024 р.

Збірна України з футболу матчем проти Румунії 17 червня розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи у Німеччині.

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Євро-2024 з футболу
Збірна України розпочне свій виступ на Євро-2024 матчем проти РумуніїФото: Juergen Engler/nordphoto GmbH/picture alliance

Збірна України з футболу у понеділок, 17 червня, розпочне свій виступ на чемпіонаті Європи у Німеччині.

У стартовому поєдинку суперником "синьо-жовтих" стане збірна Румунії. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом у Мюнхені. Як зазначив на передматчевій пресконференції тренер збірної Сергій Ребров, матч пропустить захисник збірної Віталій Миколенко, який ще не відновився після травми. 

Наступні поєдинки у своїй групі збірна України проведе 21 червня проти збірної Словаччини та 26 червня проти збірної Бельгії.

До 1/8 фіналу турніру вийдуть по дві найкращі команди з кожної з шести груп, а також чотири найкращі команди серед тих, які посядуть треті місця.

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Ребров сподівається на особливий зв'язок з Німеччиною

Сергій Ребров сподівається на особливий зв'язок з Німеччиною в матчі проти Румунії, передає видання Sport-Informations-Dienst.

"Ми любимо грати в Німеччині. Атмосфера завжди неймовірна, підтримка завжди дуже хороша, ми дуже вдячні", - сказав він. На міжнародних матчах у ФРН, за його словами, "завжди складається враження, що ми граємо вдома".

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Також Ребров сподівається на особливі моменти на Євро для команди та для своєї країни. "Важливо грати для наших солдатів, людей вдома та наших вболівальників. На жаль, війна переслідує нас вже два роки", - сказав він. Але його команда також має "трохи додаткової мотивації, коли бачиш, що відбувається в нашій країні", додав тренер.

За даними міста, в Мюнхені наразі проживає близько 24 тисячі українців, 17 тисяч з яких є біженцями. На арені очікується 10 тисяч вболівальників.

Виставка зруйнованого стадіону

Перед матчем проти Румунії на площі Віттельсбахерплац у Мюнхені будуть виставлені уламки стадіону в Харкові, який використовувався як тренувальна база для збірної Нідерландів на Чемпіонаті Європи 2012 року, інформує SID.

Відкриє інсталяцію президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, а вболівальники зможуть оглянути весь пошкоджений об'єкт за допомогою окулярів віртуальної реальності. Надалі виставку перевезуть до Дюссельдорфа, де в п'ятницю Україна зіграє зі Словаччиною.

У травні 2022 року стадіон став непридатним для використання внаслідок масованих обстрілів. Це один із понад 500 спортивних об'єктів в Україні, які були серйозно пошкоджені внаслідок російських атак.

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