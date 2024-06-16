Тренер збірної з футболу Ребров просить підтримувати Україну

Західна підтримка буде "додатковим стимулом" для збірної України, вважає Сергій Ребров. Українці пишаються своїми гравцями, а гравці пишаються своїм народом, зазначив він напередодні дебютної гри збірної на Євро-2024.

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров попросив Європу і надалі підтримувати його країну у протистоянні агресії РФ. Відповідну заяву Ребров зробив під час пресконференції в неділю, 16 червня.

"Футбол не є головним пріоритетом в нашій країні, де загинуло багато дорослих і дітей... Україна переживає дуже важкий час", - сказав Ребров, якого цитує агентство dpa. "Війна триває. Нам потрібна постійна підтримка, ми боремося за мир, ми боремося за мир в Європі", - наголосив головний тренер української збірної, зазначивши, що така підтримка, зокрема на стадіонах, буде для його команди "додатковим стимулом".

Українці пишаються своїми гравцями, а гравці пишаються людьми на батьківщині, додав Ребров. Крім того, тренер української збірної наголосив, що участь у футбольній першості континенту потрібна його команді, щоб "показати дух України", цитує агенція AFP. Він також переконаний, що "для України дуже добре і дуже важливо" брати участь у Євро-2024. "Україна хоче бути європейською нацією. Я думаю, що (для України. - Ред.) дуже важливо бути представленою на чемпіонаті Європи", - додав він.

Ребров також подякував Німеччині і її вболівальникам за підтрику, котра надається Україні. "Коли ми приїжджаємо до Німеччини, ми ніби граємо як вдома", - запевнив тренер української збірної.

Українська команда готується до першої гри

Заява 50-річного тренера була зроблена напередодні стартового матчу збірної України в груповому турнірі. У понеділок в Мюнхені підопічні Реброва зустрінуться зі збірною Румунії.

"Перша гра буде дуже емоційним моментом, заявив захисник збірної України Ілля Забарний, який в клубному чемпіонаті виступає за англійський "Борнмут". "Коли бачиш в новинах, що відбувається вдома, важко бути тут і висловити все це словами", - сказав він.

Понад два роки збірна України не проводила домашніх матчів у своїй країні через повномасштабне вторгнення Росії. Та попри це команді таки вдалося кваліфікуватися на Євро-2024.

Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині

В рамках Євро-2024 загалом відбудеться 51 матч на 10 стадіонах Німеччини. Найбільше матчів - по шість - приймуть футбольні арени в Берліні, Мюнхені та Дортмунді. На найбільшому - Олімпійському стадіоні - в Берліні пройде і фінал турніру. Відкрився Євро-2024 матчем збірних Німеччини та Шотландії в Мюнхені, де німці розгромили шотландців.

Формат Євро-2024 - такий самий, як і в двох попередніх чемпіонатах Європи: в ньому беруть участь 24 національні збірні, розділені на шість груп. Спочатку команди зіграють один з одним в рамках групового етапу. Збірні, що зайняли перші і другі місця в групах, виходять в плей-офф. У плей-офф вийдуть і чотири кращі команди, які займуть у своїх групах треті місця.

Україна грає в групі Е, в яку крім Румунії також входять Словаччина і Бельгія. Матч зі Словаччиною Україна проведе 21 червня в Дюссельдорфі, а з Бельгією - 26 червня в Штутгарті.