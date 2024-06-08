Футбол і безпека: поліція Німеччини готується до Євро-2024

До чемпіонату Європи з футболу готуються не лише німецькі вболівальники, а й поліція. Після трагедії у Мангаймі питання безпеки під час масових заходів стало у Німеччині особливо актуальним.

До початку чемпіонату Європи з футболу лишаються лічені дні. З 14 червня по 14 липня в 10 німецьких містах буде зіграний 51 матч. Перший - у Мюнхені, де зустрінуться збірні Німеччини та Шотландії. Фінал відбудеться на Олімпійському стадіоні у Берліні.

Трагедія в Мангаймі, де минулого тижня афганський біженець завдав ножових поранень кільком учасникам антиісламського мітингу, а також смертельних - одному поліцейському, спричинила підвищену увагу питанню безпеки під час футбольного чемпіонату.

Про те, яких заходів вживають німецькі правоохоронні органи, розповіли на пресконференції, яка днями відбулася в Берліні, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) і очільник МВС федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Герберт Ройль (Herbert Reul).

Загрози ззовні та зсередини

"Цей чемпіонат Європи дає нам величезний шанс згуртуватися, - заявила Ненсі Фезер. - Згуртуватися у той час, коли ззовні нам загрожує російська агресія, а зсередини - екстремізм".

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і очільник МВС федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія Герберт Ройль на пресконференції 4 травня Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Забезпечення безпеки під час чемпіонату, наголосила міністерка, це найвищий пріоритет. Водночас німецька поліція готується до будь-яких загроз, як-от ісламістських терористів, футбольних хуліганів, російських кібератак чи природних катаклізмів - аномальної спеки, злив, повеней.

Правоохоронці вживають превентивних заходів, хоча й не повідомляють, яких саме, і проти кишенькових злодіїв та імовірних атак з використанням дронів. Зокрема, як повідомив Герберт Ройс, відповідаючи на запитання кореспондента DW, навколо всіх стадіонів визначені безпольотні зони великого радіусу, а поліція забезпечена технікою, яка дозволяє припиняти польоти безпілотників.

350 іноземних поліцейських на допомогу німецьким

Підготовку до забезпечення безпеки під час футбольного чемпіонату у Німеччині розпочали ще кілька років тому. При цьому, заявила Ненсі Фезер, використовується досвід попередніх заходів, які вимагали посилених заходів охорони - чемпіонат світу, який проходив у Німеччині у 2006 році, ігри Бундесліги, масові демонстрації, саміти G7.

До переліку нововведень міністерка віднесла посилену співпрацю з правоохоронними органами сусідніх з ФРН країн і держав-учасниць Євро-2024. "Під час турніру в Німеччині будуть задіяні 350 іноземних поліцейських, - зазначила Фезер. - Як у міжнародному центрі поліцейської кооперації в Нойсі в Північному Рейні-Вестфалії, так і під час спільного патрулювання в місцях проведення ігор або в потягах". За безпеку безпосередньо на стадіонах відповідають організатори матчів.

Спільний німецько-французький поліцейський патруль Фото: picture-alliance/dpa/P. Seeger

Особливо тісна співпраця була налагоджена з французькою поліцією. Вона допомагатиме наглядати за порядком під час футбольного чемпіонату в Німеччині, а німецька - згодом на Олімпійських іграх, які розпочнуться в Парижі через два тижні після ЧЄ-2024.

Особливий виклик футбольний чемпіонат становить для земельної влади Північного Рейну - Вестфалії. Не лише тому, що у цій федеральній землі розташовані чотири з десяти міст, на стадіонах яких проводитимуться матчі, та чотири базові табори для футбольних команд, а й через правопопулістську "Альтернативу для Німеччини" (АдН). Справа в тому, що в дні чемпіонату ця партія проводитиме в Ессені свій загальнофедеральний з'їзд, який, наголосив Герберт Ройль, традиційно супроводжуватиметься акціями протесту і вимагатиме чималих зусиль поліції для забезпечення порядку.

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Фан-зона біля Бранденбурзьких воріт

У Берліні тим часом закінчуються роботи з організації фан-зон. Головна розташована на перекритій для руху Вулиці 17 червня - від Бранденбурзьких воріт до площі Великої зірки.

Перед Бранденбурзькими воротами розклали 24 тисячі квадратних метрів штучного газону Фото: Wolfgang Maria Weber/dpa/picture alliance

На вулиці розклали 24 тисячі квадратних метрів штучного газону, а перед Бранденбурзькими встановили гігантські футбольні ворота, усередині яких буде величезний телеекран. Показуватимуть усі ігри німецької збірної, всі шість матчів на столичному Олімпійському стадіоні, зокрема фінал, а також ігри чверть- та півфіналу.

Вхід до фан-зони безкоштовний, брати з собою можна сумки, які за розміром не більші формату А4, напої - не більше пів літра, причому лише безалкогольні та лише у пластмасових пляшках чи картонних пакетах. У фан-зоні може вміститися близько 30 тисяч людей, але за потреби організатори можуть відкрити резервні площі так, що загалом біля Бранденбурзьких воріт може розміститися до 100 тисяч футбольних вболівальників.

Якщо комусь не вистачить місця тут, то поруч, на лузі перед Рейхстагом, організована ще одна фан-зона на 10 тисяч людей з тимчасовим футбольним стадіоном у центрі, де транслюватимуться всі ігри чемпіонату, а в проміжках проходитимуть концерти та ігри аматорських команд.