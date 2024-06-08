ФРН запровадила прикордонний контроль всередині Шенгену

Перед чемпіонатом Європи з футболу серед чоловіків, який відбудеться в Німеччині з 14 червня по 14 липня, міністерство внутрішніх справ ФРН оголосило про можливість додаткових перевірок на кордонах країни. Як пояснила глава МВС ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser) цей захід є тимчасовим і потрібен, щоб "на ранньому етапі виявити та зупинити насильницьких злочинців".

Контроль здійснюється з 7 червня, у тому числі під час перетину кордонів Німеччини повітряним або водним шляхом. Перевірка документів у мандрівників проходитиме і на кордонах ФРН з Данією, Францією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, які, як і Німеччина, належать до Шенгенської зони.

Читайте також: Україна заявила склад футбольної збірної на Євро-2024

Контроль на кордонах Німеччини з Польщею, Чехією та Швейцарією здійснюється з жовтня 2023 року. Цей тимчасовий захід вжито з метою боротьби з нелегальною міграцією. Відтоді, за даними влади ФРН, федеральній поліції вдалося припинити близько 36 000 спроб нелегального в'їзду до Німеччини і затримати цілу низку осіб, які перебувають у розшуку, у тому числі контрабандистів.

Контроль мандрівників на кордоні Німеччини та Австрії проводиться з осені 2015 року. На час Євро-2024 він також залишається чинним.

Читайте також: Футбол і безпека: поліція Німеччини готується до Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу проходитиме на стадіонах у десяти містах Німеччини. Як пояснила Ненсі Фезер, поліція сфокусується на широкому спектрі погроз - починаючи з ісламістського тероризму до насильства з боку футбольних фанатів та кібератак.