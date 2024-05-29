Організатор: Бій-реванш Усика і Ф'юрі відбудеться 21 грудня

Бій-реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі має відбутися на 21 грудня в Ер-Ріяді, заявив організатор.

Бій-реванш Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі заплановано на 21 грудня 2024 року в Ер-Ріяді. Про це заявив керівник Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх.

"Бій-реванш між беззаперечним чемпіоном Олександром Усиком і чемпіоном Тайсоном Ф'юрі тепер заплановано на 21 грудня 2024 року під час сезону в Ер-Ріяді. Світ знову спостерігатиме ще один історичний бій", - зазначив він у дописі у соцмережі X.

Нагадаємо, що перший бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, який відбувся в Ер-Ріяді в ніч на 19 травня, закінчився перемогою українського боксера. Здолавши раніше непереможеного Ф'юрі, Усик завоював титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Український боксер став чемпіоном світу за версією відразу чотирьох боксерських організацій - WBA, WBO, IBF і WBC. Востаннє цим титулом володів Леннокс Льюїс у 1999 році.