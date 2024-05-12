Ломаченко повернув титул чемпіона світу в легкій вазі

Українець Василь Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа та повернув собі звання чемпіона світу з боксу в легкій вазі за версією IBF.

Український боксер Василь Ломаченко провів чемпіонський бій за звання володаря поясу чемпіона світу в легкій вазі за версією IBF і здобув перемогу над австралійським боксером Джорджем Камбососом.

Як повідомляє "Суспільне. Спорт" зранку в неділю, 12 травня, Ломаченко здолав суперника в 11 раунді достроково, відправивши його в нокдаун двічі.

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Ломаченко повернув боксерський титул

36-річний Ломаченко втратив титул чемпіона світу в легкій вазі у жовтні 2020 року, коли програв Теофімо Лопесу (втратив пояси WBA, WBC та WBO).

Бій з Камбососом став другою можливістю українця на реванш. Перший шанс здобути чемпіонські пояси Ломаченко упустив торік у поєдинку проти американця Девіна Гейні, коли бій за одностайним рішенням суддів закінчився поразкою українця.

У наступному поєдинку Ломаченко отримав інший шанс знову побитися за чемпіонський пояс. Гейні звільнив усі пояси в легкій вазі, тож українець мав шанс стати володарем титулу IBF у поєдинку проти Камбососа, який теж втратив чемпіонські пояси в поєдинку проти Гейні.

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