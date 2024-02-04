Визначена нова дата бою між Усиком і Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі проведуть бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 18 травня у Ер-Ріяді.

Боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі відбудеться 18 травня, повідомила у суботу, 3 лютого, промоутерська компанія Queensberry Promotions.

Як і планувалося раніше, бій пройде у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Цей поєдинок мав відбутися 17 лютого, але його відклали через те, що британець отримав розсічення на обличчі під час спарингу.

Перемовини про організацію цього бою ведуться вже кілька років. Вперше Усик заявив про бажання битися за титул абсолютного чемпіона світу у 2021 році, сторони почали домовлятися у 2022, але з різних причин поєдинок кілька разів відкладався.

Зараз Усиком є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO, IBF та The Ring, а Ф'юрі - володарем чемпіонського титулу за версією WBC.

Останнім важковаговиком, який зібрав усі пояси і став абослютним чемпіоном світу, був Леннокс Льюїс у 1999-2000 роках.