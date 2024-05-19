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Денис Берінчик - новий чемпіон світу з боксу в легкій вазі

Дмитро Шварц
19 травня 2024 р.

Українець Денис Берінчик вперше в кар'єрі став чемпіоном світу з боксу, здолавши в поєдинку за пояс WBO у легкій вазі мексиканця Емануеля Наваррете.

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Денис Берінчик (архівне фото)
Денис Берінчик став новим чемпіоном світу WBOФото: Zac Goodwin/PA Wire/empics/picture alliance

Українець Денис Берінчик у неділюк, 19 травня, вперше в кар'єрі став чемпіоном світу з боксу. Як повідомляє "Суспільне", в поєдинку за пояс WBO (Світової боксерської організації - Ред.) у легкій вазі він здолав мексиканця Емануеля Наваррете.

Боксери провели на ринзі усі 12 раундів, тому визначення переможця залишили суддям, які роздільним рішенням віддали перевагу Берінчику: 115-113, 112-116 та 116-112.

Для українця ця перемога стала 19-ю поспіль у професійній кар'єрі. Вперше Денис завершив бій роздільним рішенням суддів.

На сьогодні українці володіють двома з чотирьох основних чемпіонських титулів у легкому дивізіоні. У травні пояс IBF здобув Василь Ломаченко, який технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона Джорджа Камбососа.

Нагадаємо, що раніше цього дня Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі та завоював титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

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