Двобій року: Усик став абсолютним чемпіоном світу з боксу

Українець Олександр Усик переміг британця Тайсона Ф'юрі в бою за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Боксерський бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі, що пройшов Ер-Ріяді в ніч на неділю, 19 травня, закінчився перемогою українського боксера.

Здолавши раніше непереможеного Ф'юрі, Усик завоював титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі-

- востаннє цим титулом володів Леннокс Льюїс у 1999 році. Таким чином, український боксер став чемпіоном світу за версією відразу чотирьох боксерських організацій - WBA, WBO, IBF і WBC.

Як пройшов бій і коли буде реванш

Поєдинок тривав усі 12 раундів. Протягом бою ініціатива переходила то до Ф'юрі, то до Усика, проте наприкінці 9 раунду український боксер зміг відправити британця в нокдаун. Олександр Усик переміг у бою роздільним рішенням суддів. "Це велика можливість для мене, для моєї сім'ї, для моєї країни", - сказав Усик після оголошення про свою перемогу. Усик залишається досі непереможеним на боксерському рингу.

Бій судили четверо суддів: у ринзі - американець Марк Нельсон, а біля рингу - Мануель Олівер Палермо з Іспанії, Крейг Меткелф з Канади й Майк Фітцджеральд зі США.

Після поєдинку Тайсон Ф'юрі зажадав реваншу від українського боксера вже в жовтні. Олександр Усик реванш прийняв.

Усика привітали з перемогою президент України Володимир Зеленський і мер Києва Віталій Кличко.

Олександр Усик vs. Тайсон Ф'юрі

У 2018 році український боксер виборов аналогічне звання у важкій вазі. Чемпіонські пояси в надважкій вазі Усик здобув у 2021 році після перемоги над британцем Ентоні Джошуа. Згодом йому довелося двічі захищати ці титули: в другому бою проти Джошуа українець переміг роздільним рішенням суддів, а в останньому поєдинку в серпні 2023 року Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа.

Щодо Ф'юрі, то йому довелося тріумфувати в 25 боях, щоб отримати титул чемпіона світу в надважкій вазі. У 2016 році він вирвав перемогу в українця Володимира Кличка, відібравши в того чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі. Кличко намагався оскаржити результат бою в суді.

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