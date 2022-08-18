Усик здолав Джошуа вдруге

35-річний український боксер Олександр Усик у ніч з 20 на 21 серпня переміг 32-річного британця Ентоні Джошуа в бою-реванші за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Трансляція в Україні велася на сайті телеканалу "2+2".

Бій приймав спортивний комплекс King Abdullah Sports City Arena у Джидді (Саудівська Аравія). Переможця визначали рішенням суддів, оскільки за 12 раундів боксери не відправили один одного до нокауту.

"Я хочу подякувати Богу за допомогу, яку він надав мені сьогодні… Я дарую цю перемогу своїй країні, своїй родині, своїй команді та всім військовим, які захищають країну", - сказав Усик натовпу на 12-тисячній арені, цитує AFP.

Усик vs. Джошуа

Перший боксерський поєдинок Усика з Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем". Усик переміг в бою одностайним рішенням суддів. Це дозволило йому стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Джошуа ж вирішив скористатися правом на реванш. Щоб захистити свої нагороди, Усик виїхав з України в березні 2022 року і розпочав підготовку.

На фінальну пресконференцію перед другим боєм у Джидді Усик прийшов в українській айдентиці, а потім заспівав "Ой у лузі червона калина".

Як Усик "Червону калину" заспівав (18.08.2022)

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