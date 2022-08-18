 Усик здолав Джошуа вдруге | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.08.2022

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Новини

Усик здолав Джошуа вдруге

Переможця визначали рішенням суддів, оскільки за 12 раундів боксери не відправили один одного до нокауту.

Усик після перемоги над Джошуа

Усик після перемоги над Джошуа

35-річний український боксер Олександр Усик у ніч з 20 на 21 серпня переміг 32-річного британця Ентоні Джошуа в бою-реванші за звання чемпіона світу у суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO. Трансляція в Україні велася на сайті телеканалу "2+2".

Бій приймав спортивний комплекс King Abdullah Sports City Arena у Джидді (Саудівська Аравія). Переможця визначали рішенням суддів, оскільки за 12 раундів боксери не відправили один одного до нокауту.

"Я хочу подякувати Богу за допомогу, яку він надав мені сьогодні… Я дарую цю перемогу своїй країні, своїй родині, своїй команді та всім військовим, які захищають країну", - сказав Усик натовпу на 12-тисячній арені, цитує AFP.

Усик vs. Джошуа

Перший боксерський поєдинок Усика з Джошуа відбувся 25 вересня 2021 року в Лондоні на стадіоні футбольного клубу "Тоттенгем". Усик переміг в бою одностайним рішенням суддів. Це дозволило йому стати володарем чемпіонських поясів WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Джошуа ж вирішив скористатися правом на реванш. Щоб захистити свої нагороди, Усик виїхав з України в березні 2022 року і розпочав підготовку.

На фінальну пресконференцію перед другим боєм у Джидді Усик прийшов в українській айдентиці, а потім заспівав "Ой у лузі червона калина".

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