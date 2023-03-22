  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Олександр Усик
Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа, серпень 2022 рокуФото: Hassan Ammar/AP/picture alliance
СпортУкраїна

Бій між Усиком і Ф'юрі під загрозою зриву

Валерій Сааков
2 год. тому

Двобій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі зривається. Українська сторона заявила про вихід з переговорів через постійні перешкоди з боку команди Ф'юрі.

https://p.dw.com/p/4P4nu

Під загрозою зриву опинився історичний боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF та The Ring Олександром Усиком і володарем чемпіонського титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Усика Алекс Красюк заявив у середу, 22 березня, що команда українця припинила переговори через те, що Ф'юрі "ставить багато перешкод на шляху до укладення угоди". Про це Красюк розповів в інтерв'ю британському телеканалу talkSPORT.

Читайте також: Олександр Усик здобув титул чемпіона світу за двома боксерськими версіями

Минулого тижня Усик повідомив у соціальних мережах, що приймає умови Ф'юрі щодо запропонованого бою 29 квітня в Лондоні, зокрема, щодо розподілу гонорару від бою 70 на 30 на користь володаря титулу WBC. Також WBA дала обом боксерам час до 1 квітня, щоб вони офіційно погодили угоду, інакше на Усика чекатиме обов'язковий бій задля захисту чемпіонського титулу. "Було відчуття, що після того, як Усик погодився на 70-30, Тайсон Ф'юрі подумав, що він може вилізти на шию і їздити на Усику, скільки зможе. Так не годиться", - пояснив Красюк.

"Усик прийняв пропозицію 70 на 30. Він так хотів, аби цей бій відбувся. Але під час цього бою йдеться не про Тайсона Ф'юрі. Йдеться про пояс WBC і про те, щоб (Усик. - Ред.) збільшив свою колекцію (чемпіонських поясів. - Ред.)", - пояснив промоутер українського зіркового боксера.

Натомість Ф'юрі поки що не коментує, чи зірвалася угода про бій, чи ні. Раніше Красюк заявляв, що замість Ф'юрі Усик може вийти на ринг проти британського боксера Деніела Дюбуа, який володіє регулярним титулом WBA і є обов'язковим претендентом для Усика.

Останнім важковаговиком, який став беззаперечним чемпіоном світу, був Леннокс Льюїс у 1999-2000 роках, нагадує Associated Press.

Як Усик "Червону калину" заспівав

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Олександр Усик після переможного бою у Лондоні

Усик хоче провести об'єднавчий поєдинок та зібрати всі пояси

Усик хоче провести об'єднавчий поєдинок та зібрати всі пояси

Олександр Усик заявив про бажання провести об'єднавчий поєдинок за всі чемпіонські пояси у суперважкій вазі. За словами промоутера боксера, матч-реванш з британцем Джошуа може відбутися у лютому-ерезні 2022 року.
Спорт28 вересня 2021 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зруйновані російськими атаками будинки в Гостомелі на Київщині

Світовий банк: На відбудову України треба понад $400 млрд

Конфлікти13 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Штабквартира METRO в Дюссельдорфі

METRO поки не збирається йти з РФ - навіть через рік війни

METRO поки не збирається йти з РФ - навіть через рік війни

Економіка5 год. тому
external

Як військові ремонтують "антикварну" радянську бронетехніку

Як військові ремонтують "антикварну" радянську бронетехніку

Конфлікти6 год. тому01:27 хв.
external

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: що кажуть західні експерти

Коли почнеться контрнаступ ЗСУ: що кажуть західні експерти

Конфлікти6 год. тому03:18 хв.
Уповноважена президента України з прав дитини Дарʼя Герасимчук

Герасимчук: РФ має п'ять сценаріїв викрадення дітей

Герасимчук: РФ має п'ять сценаріїв викрадення дітей

Права людини9 год. тому
Оксен Лісовий

Новий міністр освіти Оксен Лісовий: що про нього відомо

Новий міністр освіти Оксен Лісовий: що про нього відомо

Політика23 год. тому
external

Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

Ченці УПЦ (МП) вивозять свої речі з Лаври

Релігія24 год. тому01:08 хв.
На головну сторінку