Бій між Усиком і Ф'юрі під загрозою зриву

Двобій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Усиком і Ф'юрі зривається. Українська сторона заявила про вихід з переговорів через постійні перешкоди з боку команди Ф'юрі.

Під загрозою зриву опинився історичний боксерський поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF та The Ring Олександром Усиком і володарем чемпіонського титулу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

Промоутер Усика Алекс Красюк заявив у середу, 22 березня, що команда українця припинила переговори через те, що Ф'юрі "ставить багато перешкод на шляху до укладення угоди". Про це Красюк розповів в інтерв'ю британському телеканалу talkSPORT.

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Минулого тижня Усик повідомив у соціальних мережах, що приймає умови Ф'юрі щодо запропонованого бою 29 квітня в Лондоні, зокрема, щодо розподілу гонорару від бою 70 на 30 на користь володаря титулу WBC. Також WBA дала обом боксерам час до 1 квітня, щоб вони офіційно погодили угоду, інакше на Усика чекатиме обов'язковий бій задля захисту чемпіонського титулу. "Було відчуття, що після того, як Усик погодився на 70-30, Тайсон Ф'юрі подумав, що він може вилізти на шию і їздити на Усику, скільки зможе. Так не годиться", - пояснив Красюк.

"Усик прийняв пропозицію 70 на 30. Він так хотів, аби цей бій відбувся. Але під час цього бою йдеться не про Тайсона Ф'юрі. Йдеться про пояс WBC і про те, щоб (Усик. - Ред.) збільшив свою колекцію (чемпіонських поясів. - Ред.)", - пояснив промоутер українського зіркового боксера.

Натомість Ф'юрі поки що не коментує, чи зірвалася угода про бій, чи ні. Раніше Красюк заявляв, що замість Ф'юрі Усик може вийти на ринг проти британського боксера Деніела Дюбуа, який володіє регулярним титулом WBA і є обов'язковим претендентом для Усика.

Останнім важковаговиком, який став беззаперечним чемпіоном світу, був Леннокс Льюїс у 1999-2000 роках, нагадує Associated Press.