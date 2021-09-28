 Усик хоче провести об′єднавчий поєдинок та зібрати всі пояси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.09.2021

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Усик хоче провести об'єднавчий поєдинок та зібрати всі пояси

Олександр Усик заявив про бажання провести об'єднавчий поєдинок за всі чемпіонські пояси у суперважкій вазі. За словами промоутера боксера, матч-реванш з британцем Джошуа може відбутися у лютому-ерезні 2022 року.

Олександр Усик після переможного бою у Лондоні

Олександр Усик після переможного бою у Лондоні

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією IBF, WBA Super, WBO та IBO Олександр Усик хотів би стати володарем п'яти поясів і не має наміру чекати заради цього два-три роки. "І я не хочу чекати два-три роки. Це дуже багато - чекати два-три роки. У мене наразі чотири пояси, (...) основний пояс нині - у Тайсона Ф'юрі", - сказав Усик у вівторок, 28 вересня, на пресконференції в Києві, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Боксер зазначив, що провести об'єднавчий поєдинок буде можливо лише після того, як він проведе матч-реванш із британцем Ентоні Джошуа, а Ф'юрі зустрінеться на рингу з Деонтеєм Вайлдером. Усик наголосив, що в суперважкій ваговій категорії об'єднавчих поєдинків не було вже протягом близько 30 років.

Промоутер українського боксера Олександр Красюк повідомив, що матч-реванш Усика з Ентоні Джошуа може відбутися в лютому-березні наступного року. Він зазначив, що команда хотіла б, аби реванш відбувся в Україні. "У будь-якому разі ми працюємо над цим. (...) Ми хочемо, щоб в Україні відбувалися події такого масштабу. Є купа обставин, але ми все одно зробимо те, що від нас залежить, щоб максимально скористатися такими шансами для популяризації виду спорту", - зазначив Красюк.

У Крим - з поясами

Усик також заявив, що хоче поїхати в анексований Росією Крим з чемпіонськими поясами, які він завоював, здобувши перемогу над британським боксером Ентоні Джошуа. "Пояси потрібно дочекатися, щоб поїхати додому. Певна річ, я хочу побачити тренера, хочу побачити кумів, сестру, зайти у свій зал. Хочу показати тренеру пояси, подякувати йому за те, що він колись давно взяв мене у свою секцію і довів до високого рівня. Навчив боксувати, захищатися, міркувати. Зробив із хлопчака чоловіка", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик у титульному бою в Лондоні 25 вересня переміг за очками британця Джошуа.

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