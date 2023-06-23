МОК позбавив визнання Міжнародну боксерську асоціацію

Відкликання визнання IBA було єдиним можливим рішенням, оскільки асоціація не виконала поставлених перед нею вимог, пояснив гендиректор Міжнародного олімпійського комітету.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) під час позачергової сесії в четвер, 22 червня, позбавив визнання Міжнародну боксерську асоціацію (IBA). За це рішення висловилися 69 учасників голосування, проти був лише один, ще 10 осіб утрималися.

Читайте також: "День ганьби": критика рекомендацій МОК щодо атлетів з РФ і Білорусі

У 2019 році МОК тимчасово відкликав у IBA визнання через фінансову та управлінську кризу в боксерській асоціації. Він зажадав від неї провести реформи і усунув від організації боксерського турніру на Олімпіаді в Токіо, котра відбулася 2021 року. IBA також не буде допущено до організації боксерських олімпійських турнірів у Парижі 2024 року і Лос-Анджелесі 2028 року. Обов'язки Міжнародної боксерської асоціації поки виконує МОК.

Читайте також: ПАРЄ закликала МОК заборонити спортсменам з РФ та Білорусі брати участь в Олімпіаді

За словами генерального директора МОК Крістофа де Кеппера, відкликання визнання IBA було єдиним можливим рішенням, оскільки асоціація не виконала поставлених перед нею вимог.

IBA назвала рішення МОК колосальною помилкою

Реагуючи на позбавлення визнання, IBA заявила, що МОК "зробив колосальну помилку", "оголивши свою справжню політизовану натуру". "Ми не можемо приховувати той факт, що сьогоднішнє рішення є катастрофічним для світового боксу і кричущим чином суперечить заявам МОК про те, що він діє в інтересах боксу і спортсменів", - ідеться в заяві.

З кінця 2020 року IBA очолює росіянин Умар Кремльов. Асоціація не стала позбавляти спортсменів із Росії та Білорусі можливості брати участь у змаганнях під її егідою. У відповідь національні федерації боксу кількох держав, зокрема США, Німеччини та Великобританії, вийшли з IBA і створили власну міжнародну асоціацію під назвою World Boxing.