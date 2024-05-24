Візит Макрона до ФРН. Чому Париж розчарований Берліном

У відносинах між Францією та Німеччиною раз у раз виникають тертя. DW - про перший державний візит президента Франції до Німеччини після паузи у 23 роки.

Державний візит - завжди щось особливе: військові почесті, гімни, урочистий банкет, президент у ролі господаря, оплески натовпу, культурна програма. Востаннє президент Франції був із таким візитом у Німеччині 2000 року. Тоді цю посаду обіймав Жак Ширак.

У німецько-французьких робочих контактах нестачі немає. Очільники двох країн часто їздять один до одного, зустрічаються на полях різних міжнародних форумів. Але що означає той факт, що останній державний візит французького президента до Німеччини, яка вважається найтіснішим партнером Франції, відбувся так давно?

Макрон хоче "оживити" відносини з Німеччиною

Між політичними системами двох країн є відмінності, вказує директор Німецько-французького інституту в Людвігсбурзі Франк Бааснер (Frank Baasner): "Державний візит - це візит до федерального президента Німеччини, а він - не глава німецького уряду. У Франції це трохи інакше, президент там - і частина виконавчої влади, і глава держави". Візит Еммануеля Макрона, за словами Бааснера, свідчить, що "йдеться не лише про уряди, а й про народи, адже і зближення людей є дуже важливим".

Для Парижа хороші французько-німецькі відносини не є чимось самозрозумілим. Це наочно демонструє заява Єлисейського палацу, в якій замість єлейних банальностей містилося формулювання із застережливим підтекстом: мета візиту Еммануеля Макрона і його дружини Бріжіт полягає в тому, щоб знову "оживити" німецько-французькі відносини. Попри тісні регулярні контакти між урядами двох країн, вважають у Парижі, з'явилася якась буденність, за якої легко забувається, що робить ці відносини між двома країнами такими особливими.

З німецького погляду все виглядає більш благополучно. "Для нас франко-німецька дружба - це самозрозуміле і повсякденне, настав, однак, час знову влаштувати свято", - говориться в заяві адміністрації федерального президента. Через 60 років після підписання франко-німецького договору про дружбу настав час, мовляв, відкрити нову главу: тепер ідеться про спільний погляд на те, що відбувається у світі.

Різні погляди на події у світі

Але такий спільний погляд країни мають аж ніяк не завжди. Приклад - війна Росії проти України.

Минуло досить багато часу, поки Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) разом з'їздили до Києва. Але ж саме в ситуації такого виклику була особливо важливою їхня згуртованість. У тому, що стосується постачання озброєнь Україні, Шольц щоразу проявляв більшу нерішучість, ніж Макрон. Президент Франції дає зрозуміти, що й до перспективи можливого вступу України до НАТО він ставиться більш доброзичливо, ніж канцлер Німеччини.

Ще приклад - енергетична політика. Франція однозначно робить ставку на ядерну енергетику, а федеральний уряд Німеччини нещодавно зупинив три останні німецькі атомні електростанції.

Військово-промислова політика: розробка спільного бойового літака просувається украй повільно. А ініціативу Шольца зі створення європейської ППО European Sky Shield підтримали 17 країн. Але не Франція. Париж не влаштовує той факт, що для створення такого "щита" передбачається закупити техніку в США та Ізраїлі. Альтернативний проєкт Макрона передбачав спільні закупівлі ракет ППО Mistral - спочатку французьких, а тепер вироблених консорціумом європейських фірм. У цьому проєкті хотіли брати участь п'ять країн. Але не Німеччина.

Макрон розчарований політикою Берліна

Але державний візит - не той формат, щоб обговорювати політичні теми, що стоять на порядку денному урядів двох країн, хоча Макрон і зустрінеться з Олафом Шольцем для короткого обміну думками. Головною темою візиту, кажуть в адміністрації федерального президента, буде молодь. "Той факт, що відвідають три міста - Людвігсбург, Берлін і Дрезден, - вказує на відмінність державного візиту від урядових перемовин на вищому рівні, які майже завжди відбуваються у столицях", - вважає Франк Бааснер.

Еммануель Макрон послідовно виступає за сильну Європу Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Подружжя Макронів і федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) зі своєю дружиною Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) планують на зустрічах з учнями з Німеччини, Франції та України посперечатися про штучний інтелект, а також відвідати "лабораторію майбутнього", влаштовану в Берліні з ініціативи німецько-французької молодіжної організації. У Дрездені в інституті Фрауенгофера Макрону пояснять особливості фотонних мікросхем, а перед відновленою Фрауенкірхе президент Франції виступить із промовою. У цій промові, повідомив Єлисейський палац, він гідно оцінить те, що об'єднує обидві країни, а також відкриє новий розділ двосторонніх відносин із темами майбутнього.

Не секрет, що Еммануель Макрон розчарований німецькою політикою. Спочатку Анґелу Меркель (Angela Merkel), а потім її наступника Олафа Шольца він щоразу намагався заразити своєю ідеєю набагато амбітнішої політики в Європі. Але щоразу його спіткала невдача. Можливо, саме тому Макрон під час цього державного візиту шукає контакт насамперед із населенням Німеччини.