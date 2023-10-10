Шольц і Макрон: Тандем ФРН та Франції важливий для Європи

Німеччина та Франція є "важливою парою для Європи" і мають подолати свої розбіжності, заявили лідери двох країн після переговорів з метою налагодити напружені відносини.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) та президент Франції Еммануель Макрон на зустрічі у Гамбурзі у вівторок, 10 жовтня, наголосили на важливій ролі німецького-французького тандема в Європі. "Франція та Німеччина - дуже важлива пара для Європи", - заявив Шольц на спільній пресконференції з Макроном. "Якщо Франція і Німеччина не ладнатимуть одна з одною, уся Європа буде заблокована", - наголосив Макрон. При цьому обидві політики вказали на прогрес, досягнутий під час дводенних переговорів урядів двох країн.

Хоча у Берліна та Парижа, "як і у багатьох пар, іноді існують різні точки зору на ті чи інші питання", все ж таки можна "виробляти спільні позиції", сказав Шольц. Макрон підтримав цю думку і заявив, що дві провідні країни ЄС мають історичний, моральний, політичний обов'язок вибудовувати спільні шляхи просування вперед двох країн і Європи. "Необхідно створити сильнішу та більш згуртовану Європу, і необхідною умовою для цього є зближення Німеччини та Франції", - сказав він журналістам.

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Дводенна зустріч у Гамбурзі, на якій також були присутні міністри урядів обох країн, розглядалася як шанс відродити франко-німецьку дружбу на тлі розбіжностей, що виникли останнім часом, у тому числі в питаннях енергетичної та оборонної політики, зазначають ЗМІ. Через події в Ізраїлі двосторонні відносини відійшли на другий план, поступившись місцем міжнародним проблемам.

Шольц та Макрон підтвердили солідарність з Ізраїлем

Уряди Німеччини та Франції тісно співпрацюють з ізраїльською владою, щоб з'ясувати місце перебування громадян, які зникли безвісти після масштабного нападу ХАМАС, повідомили лідери двох країн за підсумками переговорів.

За словами Шольца, зараз необхідно визначити, скільки німців перебувають у полоні у ХАМАС і що можна зробити для їхнього звільнення. "Те, що Ізраїль має захищати себе, очевидно, як і те, що він має нашу підтримку у цьому плані", - додав канцлер ФРН.

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Макрон також запевнив, що Франція підтримує оборонні операції Ізраїлю і рішуче засуджує всі терористичні дії. "Наступні кілька днів дозволять, я сподіваюся, покласти край усім атакам на ізраїльську територію, звільнити заручників та прояснити ситуацію", - сказав він. Після цього, за словами Макрона, метою стане встановлення міцного миру у регіоні.