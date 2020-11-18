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Бріжіт Макрон

Бріжіт Марі-Клод Макрон - дружина французького політика Еммануеля Макрона. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бріжіт Макрон".

Бріжіт Макрон (дівоче прізвище - Троньйо) стала відомою завдяки своєму чоловікові Еммануелю Макрону, який переміг на президентських виборах у Франції 2017 року. Бріжіт, яка старша за свого чоловіка на 24 роки, відігравала важливу роль у передвиборній кампанії Макрона. Новообраний президент Франції завжди наголошує, що дружина - його найближча радниця. До початку передвиборної кампанії Бріжіт Макрон викладала французьку й латинь в одній з гімназій в північнофранцузькому місті Амьєн. Згодом вона полишила викладання й стала допомагати чоловікові в політичній кар'єрі. Бріжіт народилася на півночі Франції, у родині відомого шоколатьє. Вона була шостою і наймолодшою дитиною. Родинний бізнес досить успішний і приносить прибуток у чотири мільйони євро на рік. Бріжіт Макрон - мати трьох дітей з першого шлюбу і бабуся сімох онуків. Спільних дітей у Бріжіт та Еммануеля нема.

Ірена Карпа: Лукізм, ейджизм та інші містичні звірі з надр свідомості українського споживача

Ірена Карпа: Лукізм, ейджизм та інші містичні звірі з надр свідомості українського споживача 18.11.2020

"Хто і коли вирішив, що відповідати канонам краси дорівнює професійній чи людській якості? Чи ринок праці і ринок рабів давно і глибоко переплелися у людських стереотипних уявленнях?" - Ірена Карпа, спеціально для DW.

101-річна бабуся переплутала Меркель з Бріжіт Макрон (12.11.2018) 12.11.2018

Cпілкуючись з Еммануелем Макроном та Анґелою Меркель, 101-річна бабуся наполегливо називала канцлерку Німеччини "мадемуазель Макрон". Меркель довелося кілька разів і різними мовами пояснювати, що це не вона.
Коментар: Шлях Макрона - реформа або смерть

Коментар: Шлях Макрона - реформа або смерть 01.09.2017

Французький уряд представив плани з реформування ринку праці. Від її успіху повністю залежить майбутнє президента Еммануеля Макрона. Якщо він не витримає протестів та опору, то програє, прогнозує Барбара Везель.
Дональд Трамп зробив сумнівний комплімент першій леді Франції (14.07.2017)

Дональд Трамп зробив сумнівний комплімент першій леді Франції (14.07.2017) 14.07.2017

Під час візиту до Парижа Дональд Трамп зробив дивний комплімент дружині Еммануеля Макрона. Французам не сподобалося. А вам?

Круті пані, котрим за 60: Бріжіт Макрон, Анґела Меркель та інші

Круті пані, котрим за 60: Бріжіт Макрон, Анґела Меркель та інші 16.05.2017

Вони успішні та відомі, старість - це не про них. Вони - від Анґели Меркель до Джейн Фонди і Бріжіт Макрон - формують новий образ жінки, якій за 60.
Фотогалерея: Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

Фотогалерея: Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів 14.05.2017

Що робить новий президент Франції після інавгурації? Правильно: пакує речі й переїжджає до свого нового дому - Єлисейського палацу. DW зазирнула за лаштунки нового люксового помешкання Еммануеля та Бріжіт Макронів.
Бріжіт Макрон - від шкільної вчительки до першої леді Франції

Бріжіт Макрон - від шкільної вчительки до першої леді Франції 14.05.2017

Старша за свого чоловіка на 24 роки, Бріжіт Макрон стала новою першою леді Франції. Як виникли стосунки між нею та Еммануелем і що ще відомо про її життя, читайте у портреті DW.
Бріжіт Макрон - ікона стилю й нова перша леді Франції (фотогалерея)

Бріжіт Макрон - ікона стилю й нова перша леді Франції (фотогалерея) 14.05.2017

Дружина нового президента Франції Еммануеля Макрона на 24 роки старша за чоловіка. Бріжіт Троньо була його шкільною вчителькою, а під час кампанії активно допомагала йому перемогти на виборах.
Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції

Бріжіт Макрон: ікона стилю та нова перша леді Франції 14.05.2017

Дружина нового президента Франції - Еммануеля Макрона - на 24 роки старша за чоловіка. Бріжіт Троньо була його шкільною вчителькою, а під час кампанії активно допомагала йому стати главою держави.
Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів

Нова домівка Еммануеля та Бріжіт Макронів 14.05.2017

Що робить новий президент Франції після інавгурації? Правильно: пакує речі й переїжджає до свого нового дому - Єлисейського палацу. DW зазирнула за лаштунки нового люксового помешкання Еммануеля та Бріжіт Макронів.

Від Наполеона до Макрона - коли жінка старша за чоловіка (фотогалерея)

Від Наполеона до Макрона - коли жінка старша за чоловіка (фотогалерея) 11.05.2017

Старший чоловік і молодша за нього жінка - модель шлюбу, апробована та визнана. Бріжіт Троньйо та Еммануель Макрон показують, що по-іншому - також прекрасно. І вони, до речі, не єдина така пара. Фотодобірка DW.

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка 11.05.2017

Старший чоловік і молодша за нього жінка - модель шлюбу, апробована та визнана. Бріжіт Троньйо та Еммануель Макрон показують, що по-іншому - також прекрасно. І вони, до речі, не єдина така пара. Фотодобірка DW.

Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було

Фоторепортаж: Перемога Макрона на виборах у Франції - як це було 08.05.2017

За результатами другого туру виборів президента Франції перемогу здобув Еммануель Макрон, який змагався за найвищу посаду з правою популісткою Марін Ле Пен. Проголосувати мали змогу майже 47 мільйонів осіб.
Портрет Еммануеля Макрона: продукт французької еліти та переконаний європеєць

Портрет Еммануеля Макрона: продукт французької еліти та переконаний європеєць 08.05.2017

У другому турі президентських виборах у Франції переміг лідер руху "Вперед!" Еммануель Макрон. DW зібрала головне про його життєвий шлях та політичні погляди, які він відстоює.

Неймовірна історія кохання Еммануеля і Бріжіт (27.04.2017) 27.04.2017

Обіцяв і одружився. Еммануель Макрон чекав 13 років, щоб одружитися зі своєю коханою. Бріжіт Макрон зараз автивно допомагає чоловікові перемогти на виборах президента Франції. DW зібрала факти про ймовірну першу леді Франції.