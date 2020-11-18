Бріжіт Марі-Клод Макрон - дружина французького політика Еммануеля Макрона. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бріжіт Макрон".

Бріжіт Макрон (дівоче прізвище - Троньйо) стала відомою завдяки своєму чоловікові Еммануелю Макрону, який переміг на президентських виборах у Франції 2017 року. Бріжіт, яка старша за свого чоловіка на 24 роки, відігравала важливу роль у передвиборній кампанії Макрона. Новообраний президент Франції завжди наголошує, що дружина - його найближча радниця. До початку передвиборної кампанії Бріжіт Макрон викладала французьку й латинь в одній з гімназій в північнофранцузькому місті Амьєн. Згодом вона полишила викладання й стала допомагати чоловікові в політичній кар'єрі. Бріжіт народилася на півночі Франції, у родині відомого шоколатьє. Вона була шостою і наймолодшою дитиною. Родинний бізнес досить успішний і приносить прибуток у чотири мільйони євро на рік. Бріжіт Макрон - мати трьох дітей з першого шлюбу і бабуся сімох онуків. Спільних дітей у Бріжіт та Еммануеля нема.