Шольц: Тема АЕС у Німеччині закрита

Уряд ФРН не планує відновлення експлуатації АЕС і не збирається будувати нові, натомість зробить ставку на відновлювані джерела енергії, запевнив канцлер Олаф Шольц.

Німеччина не експлуатуватиме свої атомні електростанції, а зробить ставку на відновлювані джерела енергії. Про це заявив у ніч на суботу, 2 вересня, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) в інтерв'ю суспільно-правовому мовнику Deutschlandfunk.

"Тема ядерної енергетики в Німеччині - здохлий кінь. Будь-кому, хто захоче побудувати нові атомні електростанції, знадобляться 15 років і доведеться витратити 15-20 мільярдів євро на кожну", - зазначив німецький канцлер.

За словами Шольца, після цьогорічного припиненням використання Німеччиною атомної енергії почався й демонтаж відповідної інфраструктури, тож повторне застосування цього виду енергії вимагатиме будівництва нових АЕС. Водночас він наголосив, що в майбутньому енергетичні потреби ФРН задовольнятимуть з відновлюваних джерел, як-от вітрова та сонячна енергія.

Читайте також: Після закриття АЕС у Німеччині: куди подіти ядерні відходи?

Заклики до відновлення роботи АЕС

Раніше цього тижня Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), що входить до правлячої коаліції, схвалила політичну заяву, в якій міститься вимога "зупинити демонтаж атомних електростанцій, що досі придатні для використання". Це, на думку депутатів, - єдиний спосіб для країни зберегти стабільність за будь-якого розвитку ситуації, нагадує інформагенція Associated Press (AP).

Нагадаємо, у квітні ФРН відключили від мережі три останні працюючі атомні електростанції (АЕС) - Isar 2 у Баварії, Neckarwestheim 2 у Баден-Вюртемберзі та Emsland у Нижній Саксонії. Рішення про відмову від атомної енергетики було ухвалено ще урядом Анґели Меркель (Angela Merkel) на тлі масштабної катастрофи на АЕС "Фукусіма-1" в Японії в 2011 році. Останні три атомні електростанції в Німеччині - Isar 2, Emsland і Neckarwestheim 2, як спершу планувалося, мали бути остаточно відключені від мережі наприкінці 2022 року. Однак через агресивну війну Росії проти України та спричинену нею енергетичну кризу уряд вирішив перенести термін зупинки АЕС на 15 квітня 2023 року.