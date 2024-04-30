Україна стане членом НАТО лише після перемоги - Зеленський

Президент сумнівається у тому, що Україну приймуть до НАТО під час війни через ризики для держав-членів і скепсис деяких партнерів.

Україна стане членом Північноатлантичного Альянсу (НАТО) лише після перемоги у війні з Росією, заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом до Національного університету оборони в Києві.

Він наголосив, що питання вступу України в Альянс потребує політичного рішення країн-членів, і щоб це сталося, необхідно перемогти Росію.

"Ми будемо в НАТО, тільки коли переможемо. Я не вважаю, що під час війни нас приймуть у НАТО. Це для когось ризик із членів НАТО, у когось є просто скепсис через це", - зазначив президент. Він висловив упевненість, що у членів Альянсу не постане питання щодо сумісності України до стандартів НАТО, адже Україна проходить через повномасштабну війну з Росією.

За його словами, до війни Росія доклала багато зусиль, щоб Україна не вступила в НАТО і цей факт - є однією з причин, чому повномасштабна агресія сталася. "Росія дуже сильно працювала з нашими сьогоднішніми партнерами. У них був діалог, вона робила все, щоб Україну не взяли не лише в НАТО, і у Євросоюз не взяли, щоб Україна просто не розвивалася. І щоб вона не була відірвана від впливу Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Щоб зрештою відірватися від російського впливу, "треба захистити свою незалежність із результатом "перемога", наголосив український лідер.

Столтенберг: Консенсусу щодо вступу України в НАТО поки немає

Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг визнав, що наразі поки нема консенсусу серед 32 держав-членів Альянсу щодо вступу України, що є обов'язковою умовою для початку процесу інтеграції.

"Усі союзники заявили, що Україна буде членом НАТО. І нам потрібно рухатися до цієї мети. Працювати багато для того, щоб ви були повністю взаємосумісні, відповідали всім натівським стандартам. Щоб коли прийде політичне рішення, ви могли це зробити", - сказав Столтенберг.

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