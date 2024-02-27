Ідея Макрона про війська в Україні - як відреагували у ФРН

Пізно ввечері 26 лютого президент Франції Еммануель Макрон вимовив слова, подібні яким рідко коли можна було почути від західного політика щодо війни Росії проти України. Після саміту лідерів 25 країн Європи, США та Канади, скликаного в найкоротші терміни у Парижі для обговорення допомоги Україні, французький президент заявив: "Ми робитимемо все можливе і доти, допоки це буде потрібно".

Журналісти запитали у Макрона, що означають його слова про те, що партнери готові робити задля підтримки Києва "все можливе". На це французький президент, який дедалі частіше претендує на провідну роль Франції в підтримці України, відповів, що нічого не виключено, навіть розгортання наземних військ, зокрема французьких солдатів.

Однак Макрон одразу ж уточнив, що це все ще теоретична дискусія. За його словами, серед лідерів держав, які зібралися в Парижі, серед яких також були лідери Німеччини, Польщі, Великобританії та країн Балтії, "немає консенсусу" з цього питання. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо ввечері підтвердив, що це питання обговорювалося. За його словами, деякі країни, зокрема й Словаччина, принаймні не виключили такої можливості.

Під час паризької зустрічі щодо допомоги Україні, 26 лютого 2024 року Фото: Gonzalo Fuentes/AFP/Getty Images

Ідея Макрона наразилася на критику в Німеччині

Однак вранці на наступний день після конференції в Парижі канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, виступаючи на одному із публічних заходів у Фрайбурзі, що всі були одностайні в тому, аби не відправляти європейських солдатів до України. Таким чином він заперечив ідею, висловлену Макроном та яку не виключив Фіцо, при цьому у понеділок ввечері німецький канцлер її взагалі не коментував.

Було зрозуміло, що висловлювання французького президента викличуть дискусію серед західних союзників, яка раніше відбувалася в кращому випадку за зачиненими дверима. Еммануель Макрон не надав жодних конкретних деталей стосовно того, що він мав на увазі: так і залишилось незрозумілим, йшлося йому про бойові війська, про солдатів для логістичної підтримки, інструкторів або про обслуговуючий персонал для систем озброєнь, що постачаються Україні Заходом.

Перед поїздкою до Парижу на конференцію щодо допомоги Україні глава німецького уряду вкотре дав зрозуміти, що не постачатиме українській армії крилаті ракети великої дальності Taurus з німецьких складів. Шольц попередив, що Великобританія і Франція, які постачають крилаті ракети з меншою дальністю, можливо, роблять себе таким чином стороною у війні. І він уперше публічно підтвердив, що британські та французькі військові активно втручалися в оборонну кампанію проти Росії, програмуючи дані про цілі для крилатих ракет. Однак, наскільки відомо, ці солдати не дислокуються в Україні.

Макрон опосередковано критикує Шольца

З чіткого "ні" канцлера Німеччини на постачання крилатих ракет можна зробити висновок, що він у будь-якому випадку відкидає розміщення західних солдатів в Україні, як про це говорить Макрон. Це рішення призвело б до нового рівня ескалації, і не лише в очах німецького уряду.

На своїй пресконференції президент Франції був щедрим на критику позиції Німеччини та інших країн ЄС і НАТО, яку він вважає нерішучою. "Багато людей, які сьогодні кажуть "Ніколи!", - це ті ж самі люди, які казали те ж саме два роки тому: ніколи танки, ніколи літаки, ніколи ракети, ніколи те, ніколи інше", - розкритикував Еммануель Макрон.

Вранці у вівторок німецькі політики з політичної партії "Союз 90/Зелені", яка входить до складу урядової коаліції в Німеччині, а також з опозиційного Християнсько-демократичного союзу відкинули думки Макрона про розгортання наземних військ в Україні. Натомість речник Кремля Дмитро Пєсков відреагував очікувано: він попередив, що у разі такого розгортання західних військ прямий конфлікт між НАТО і Росією вже не просто буде можливим, а стане неминучим.

"Ракетна" коаліція без Німеччини

Після тривалої вечері в Єлисейському палаці Макрон також оголосив про створення коаліції партнерів, які мають намір постачати Києву більш далекобійну зброю і крилаті ракети. Щоправда, залишилося незрозумілим, які саме країни братимуть у ній участь. Однак тут послання на адресу Німеччини було чітким: Макрон більше не хоче чекати, допоки канцлер Шольц змінить свою думку щодо "Таурусів". Ймовірно, розглядалося питання про те, щоб попросити Німеччину поставити ракети Taurus до Великобританії та Франції, які потім могли б поставити їх Україні без участі німецьких збройних сил.

У Парижі глава уряду Естонії Кая Каллас повторила свою пропозицію профінансувати закупівлю озброєнь для України, здійснивши грошові запозичення для цього на рівні усього ЄС. На зустрічі міністрів фінансів ЄС минулої п'ятниці міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) однозначно відкинув ідею випуску єврооблігацій або спільних у ЄС запозичень, що спрямовувалися б на оборонні цілі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і надалі не готовий надати Україні ракети Taurus (фото з архіву) Фото: Johannes Simon/Getty Images

Більше "суверенітету" для Європи

Під час саміту у Парижі тривалий час обговорювали можливу втрату США як найважливішого постачальника зброї для України. "Ця війна визначає наше майбутнє", - заявив Еммануель Макрон, додавши при цьому, що не має значення, якими будуть результати президентських виборів у США в листопаді. У будь-якому випадку Європа повинна сама захистити себе, наголосив президент Франції. "Ми переконані, що поразка Росії має важливе значення для безпеки і стабільності в Європі", - констатував Макрон.

Досі Франція наполягала на тому, щоб витрачати європейські гроші, закуповуючи зброю у європейських, бажано французьких, виробників. Тепер Макрон заявив, що підтримує ініціативу Чеської Республіки закуповувати боєприпаси за межами континенту. Чехія хоче закупити до 800 тисячі артилерійських снарядів у третіх країнах. Президент України Володимир Зеленський у понеділок розкритикував те, що ЄС поки що поставив лише третину від обіцяного мільйона снарядів. Раніше у ЄС заявляли, що Києву було поставлено 500 тисяч боєприпасів до артилерії.

Франція - не у списку лідерів з надання допомоги Україні

Аналіз цифр свідчить, що Франція поки що не є одним з найбільших постачальників зброї чи боєприпасів. За даними Кільського інституту світової економіки, в абсолютних цифрах лідирують США і Німеччина. А в порівнянні з валовим внутрішнім продуктом лідирують країни Балтії та Данія.

Отже, Еммануель Макрон має ще багато чого зробити, якщо він хоче досягти конкретних результатів, а не просто теоретично полемізувати на тему можливого розгортання військ в Україні.

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