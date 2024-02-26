Допомога Києву: Макрон проведе зустріч з західними лідерами

До Єлисейського палацу прибудуть до 20 глав переважно європейських держав і урядів. Очікується, що 26 лютого у Парижі участь у зустрічі щодо України візьме й канцлер Німеччини Олаф Шольц.

До 20 глав держав і урядів переважно європейських країн очікуються у понеділок, 26 лютого, у Парижі на зустріч, присвячену посиленню підтримки України з боку Заходу. Зустріч в Єлисейському палаці надасть учасникам можливість підтвердити "свою єдність і рішучість" у підтримці Києва "в агресивній війні, яку веде Росія в Україні", йдеться в заяві адміністрації президента Франції Еммануеля Макрона. За словами представника уряду, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) також візьме участь у переговорах у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський відкриє конференцію відеозверненням. Згідно з додатковою інформацією з Єлисейського палацу, на зустрічі будуть розглянуті "всі можливості ефективної підтримки України".

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