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ПолітикаУкраїна

Зеленський прибув у Париж, куди вже приїхав Трамп

Дмитро Шварц
7 грудня 2024 р.

Володимир Зеленський приїхав на запрошення Еммануеля Макрона на відкриття реконструйованого собору Паризької Богоматері. У Парижі також перебуває обраний президент США Дональд Трамп.

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Володимир Зеленський та Донельд Трамп, Нью-Йорк, 27 вересня 2024 року
За даними ЗМІ, у Парижі Зеленський може знову зустрітися з ТрампомФото: Julia Demaree Nikhinson/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський прибув у суботу, 7 грудня, до Парижа, про що повідомляє кореспондент державного інформаційного агентства "Укрінформ".

Макрон запросив Зеленського на відкриття реконструйованого Нотр-Даму

Цього дня у Парижі після реконструкції урочисто відкриють для відвідувачів Собор Паризької Богоматері.

Під час церемонії президент Франції Еммануель Макрон виступить з промовою в присутності трьох тисяч гостей, серед яких буде 50 глав іноземних держав і урядів.

Зеленський у Парижі може зустрітися з Трампом

Як зазначає французька інформагенція AFP, посилаючись на джерело в українському уряді, під час візиту Зеленський зустрінеться з Макроном, але можливими є й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом США Дональдом Трампом, який раніше цього дня прибув у Париж.

Читайте також: Українська делегація зустрілася з представниками Трампа у Вашингтоні - Reuters

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