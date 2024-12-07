Зеленський прибув у Париж, куди вже приїхав Трамп

Зеленський прибув у Париж, куди вже приїхав Трамп7 грудня 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський прибув у суботу, 7 грудня, до Парижа, про що повідомляє кореспондент державного інформаційного агентства "Укрінформ".
Макрон запросив Зеленського на відкриття реконструйованого Нотр-Даму
Цього дня у Парижі після реконструкції урочисто відкриють для відвідувачів Собор Паризької Богоматері.
Під час церемонії президент Франції Еммануель Макрон виступить з промовою в присутності трьох тисяч гостей, серед яких буде 50 глав іноземних держав і урядів.
Зеленський у Парижі може зустрітися з Трампом
Як зазначає французька інформагенція AFP, посилаючись на джерело в українському уряді, під час візиту Зеленський зустрінеться з Макроном, але можливими є й інші зустрічі, зокрема з обраним президентом США Дональдом Трампом, який раніше цього дня прибув у Париж.
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