Яка честь! Німецький стрибун у довжину Маркус Рем - один з останніх атлетів, які несли смолоскипи на церемонії відкриття на площі Згоди. "У мене були просто мурашки по шкірі. Я був перепонений емоціями" - каже чотириразовий паралімпійський чемпіон, який бере участь в Паралімпійських іграх ще з 2012 року, коли їх приймав Лондоні . "Це був справді дуже - дуже важливий момент".