Паралімпійські ігри 2024 - особливі моменти
На паралімпійських іграх йдеться не лише про медалі та рекорди. Кожне змагання у Парижі - це й особливі моменти, увічнені у фотографіях.
Бурхлива радість
Бразилієць Габріель Геральдо дос Сантос якраз здобув паралімпійське "золото", пропливши стометрівку на спині. 22-річний спортсмен також завоював "золото", пропливши 50-метрівку на спині та 200 метрів вільним стилем і встановив новий світовий рекорд у Парижі.
Коли емоціям дозволено брати гору
Подолавши шведа Еміля Андерссона в особистому турнірі з настільного тенісу, українець Віктор Дідух (праворуч) не стримував емоцій: він пройшов у півфінал. Півфінальний поєдинок теж був успішним для українця. Дідух переміг таїландця Пісіту Вангпхонпханасірі і тепер змагатиметься за паралімпійське "золото". До речі, у парі з Іриною Шинкаровою Віктор Дідух уже завоював "бронзу" на Паралімпіаді-2024.
Поки ще не до емоцій, але вже із "золотом"
Українці Юлії Шуляр, мабуть, самій ще не віриться: вона стала паралімпійською чемпіонкою, виборовши в Парижі "золото" в забігу на 400 метрів серед представниць класу Т20.
Стильний стрибок в пісочницю
Стрибунці в довжину Арйолі Дедай не вистачило сантиметра, щоб здобути бронзову медаль.Багато незрячих атлетів або спортсмени з інвалідністю через зір закривали очі на змаганнях у Парижі масками. Але італійка Дедай вирізнялася серед них своєю маскою у вигляді яскравого метелика.
Чесно, але жорстко
У регбі на візках не завжди виходить бути обачним. Правила не дозволяють фізичного контакту, але зіштовхуватися візками дозволено. Раніше цей вид спорту називався Murderball. Жінки та чоловіки змагаються у змішаних командах. Поводження один з одним дуже чесне, але перекидання візків - як тут у змаганні Німеччини та США - теж трапляється.
З бігової доріжки до вівтаря
У спортивному сенсі Паралімпіада закінчилася не дуже вдало для спринтера 100-метрівки Алессандро Оссола. Він фінішував останнім у своєму попередньому забігу і вибув. Можливо, він був не дуже зосереджений на біговій доріжці, адже після забігу настав набагато важливіший момент: Оссола запропонував своїй дівчині вийти за нього заміж і вона відповіла: "Так"!
Футбол сліпих - гра на слух
М'яч менший і важчий, поле не таке велике, як у звичайному футболі, але футбол для незрячих все одно видовищний і динамічний. Гравці орієнтуються на слух. У м'яч вмонтоване брязкальце, помічники дають команди ззовні, а гравці також голосно кричать на полі, щоб не було ненавмисних зіткнень. Натомість вболівальники поводить себе максимально тихо, аби не заважати гравцям на полі.
Так! Так! Так!
Німецька гравчиня в настільний теніс Штефані Ґребе не стримує емоцій після перемоги. Вона та її партнерка в парній грі Юліана Вольф якрах пройшли до фіналу і знають, що їм точно дістанеться медаль. У підсумку обидві спортсменки здобули "срібло", адже їхні суперниці з Китаю були трохи сильнішими.
Емоційний паралімпієць-ветеран
Яка честь! Німецький стрибун у довжину Маркус Рем - один з останніх атлетів, які несли смолоскипи на церемонії відкриття на площі Згоди. "У мене були просто мурашки по шкірі. Я був перепонений емоціями" - каже чотириразовий паралімпійський чемпіон, який бере участь в Паралімпійських іграх ще з 2012 року, коли їх приймав Лондоні . "Це був справді дуже - дуже важливий момент".