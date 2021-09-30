 Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.09.2021

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Новини

Експрезидента Франції Саркозі відправили на рік під домашній арешт

Французький суд визнав Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року. Експрезидента Франції засудили до року домашнього арешту.

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі

Суд у четвер, 30 вересня, визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у незаконному фінансуванні його передвиборчої кампанії 2012 року і засудив його до одного року домашнього арешту з електронним контролем без можливості умовно-дострокового звільнення, повідомляє агенція dpa.

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"Ніколя Саркозі знав про максимальну законну суму витрат (на президентську кампанію. - Ред.), водночас його двічі попереджали про перевитрати, однак він продовжував діяти, як і раніше", - цитує суддю Каролін Віг'є агенція "Інтерфакс". За словами судді, кампанія 2012 року була не першою для Саркозі, тому на той момент він вже добре розбирався у відповідному законодавстві.

У червні кримінальний суд Парижа завершив розгляд справи про можливі порушення під час фінансування передвиборної кампанії 2012 року експрезидента Франції Ніколя Саркозі. У справі, крім Саркозі, фігурують ще 13 людей. Саркозі планує подати апеляцію на вирок у цій справі, повідомив адвокат експрезидента.

Інша справа проти Саркозі

Нагадаємо, що в березні суд визнав винним Саркозі в іншій справі - про корупцію. Суд в Парижі 1 березня засудив політика до трьох років позбавлення волі, два роки з цього терміну - умовно. Суд визнав доведеним обвинувачення щодо колишнього глави французької держави в корупції, спробі підкупу судді та використанні службового становища. Раніше його також підозрювали в тому, що він приймав незаконні пожертвування від співвласниці косметичної компанії L'Oreal, мільярдерки Ліліан Бетанкур і використовував ці гроші для фінансування своєї виборчої кампанії у 2007 році.

Юристи Саркозі подали апеляцію на це рішення суду. 

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