Вибори у Франції: попереду невизначеність

Святкуючи прогнозовану екзитполами перемогу в першому турі дострокових парламентських виборів у Франції з результатом у близько 33 відсотки голосів, голова праворадикальної партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла намагався постати солідним державним мужем на противагу своєму усталеному іміджу політика зі стилем попзірки. "Якщо наступної неділі французькі виборці наділять нас абсолютною більшістю, аби ми підняли країну на ноги, я планую стати прем'єр-міністром всього французького народу, який дослухатиметься до кожного, поважатиме опозицію і пам'ятатиме про національну єдність", - сказав 28-річний політик, виступаючи перед прибічниками у Парижі у неділю, 30 червня.

Ультраправі нині опинилися найближче до влади, ніж будь-коли у новітній історії Франції. Партія, заснована у 1972 році під назвою "Національний фронт" засудженим за расизм праворадикальним політиком Жаном-Марі Ле Пеном, нині намагається позиціонуватися як більш поміркована політична сила. Якщо Барделла за результатом цих дострокових виборів стане прем'єром, на нього очікує непросте політичне співіснування із президентом-центристом Еммануелем Макроном, який обійматиме найвищу у країні посаду до 2027 року.

Згідно з прогнозами на другий тур виборів, які базуються на моделюванні результатів за підсумками першого туру, "Національному об'єднанню" може забракнути мандатів для абсолютної більшості.

Потужний, але недостатній результат нової лівиці

Виборчий альянс лівих та зелених "Новий народний фронт" на чолі із ультралівим політиком Жаном-Люком Меланшоном набрав, за попередніми результатами, близько 28 відсотків голосів. Третій результат у 20 відсотків голосів продемонстрував центристський пропрезидентський блок "Разом". Порівняно з попередніми виборами, на яких соратники Макрона фінішували першими, нинішнє дострокове голосування виявилося програшним для партії влади. Попри те, що у порівнянні з провальними червневими виборами до Європарламенту партія Макрона все ж скоротила відставання, набравши на шість відсоткових пунктів більше, відносна більшість французів, обираючи між пропрезидентською силою й ультраправими, таки віддала перевагу останнім.

Голова ультраправої партії "Національне об'єднання" Жордан Барделла змінив риторику з поляризуючої на державницьку Фото: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Висока явка, непередбачуваний результат

Утім, з огляду на складну виборчу систему Франції, згідно з якою вибори проходять у два тури, підсумки голосування впевнено прогнозувати важко. Виборці обирають усіх 577 депутатів у мажоритарних округах. Другий тур відбувається в тих округах, де у першому турі жоден кандидат не набрав хоча б 50 відсотків голосів. На повторне голосування висуваються кандидати, які набрали більше 12,5 відсотка голосів. На тлі рекордної за останні чотири десятиліття явки виборців у майже 70 відсотків та з огляду на те, що у більшості округів у другий тур вийшли три кандидати, роботи прогноз важче, ніж зазвичай.

Аби не розпорошувати голоси, лівий "Новий народний фронт" і пропрезидентський блок "Разом" попередньо домовилися знімати третіх кандидатів на користь тих, хто посів друге місце, аби тільки унеможливити перемогу "Національного об'єднання", представники якого у першому турі посіли в багатьох округах перше місце.

Одразу після оголошення попередніх результатів першого туру виборів Еммануель Макрон повторно закликав узгоджено висувати кандидатів у другому турі, аби не допустити перемоги правих радикалів. "Перед лицем "Національного об'єднання" настав час для створення широкого, чітко демократичного і республіканського альянсу для другого туру", - заявив французький президент. З таким закликом виступив і лідер лівих Меланшон, однак впевненості в тому, що всі кандидати від його строкатого блоку пристануть на цей заклик, немає.

Розрахунок президента Франції Еммануеля Макрона на мобілізацію проти правих на дострокових виборах поки не виправдався, зазначають оглядачі Фото: Dylan Martinez/Pool via AP/picture alliance

Ворожнеча всіх з усіма?

На думку Софі Порншлеґель (Sophie Pornschlegel), аналітикині Європейського центру Жака Делора, багато чого залежатиме від того, як себе у другому турі поведуть кандидати й виборці лівих та консерваторів-республіканців. Позиція "Республіканців" щодо співпраці з ультраправими є значно менш визначеною, ніж в інших політичних сил. Лідер колись впливових консерваторів, які цього разу мусять задовольнитись результатом у 10 відсотків голосів, Ерік Чіотті висловився за співпрацю з крайніми правими після виборів. Про відкритість до співпраці з консерваторами після оголошення результату першого туру нагадав і голова "Національного об'єднання" Жордан Барделла. Утім, як констатує Софі Порншлеґель, у питанні співпраці з правими радикалами у лавах "Республіканців" панує глибокий розкол. Водночас, нагадує політична оглядачка, багатьом центристам буде вкрай важко голосувати за кандидатів лівого блоку, очолюваного популістом Меланшоном, у тих округах, де пропрезидентська партія посіла лише третє місце.

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Франція близька до некерованості?

З огляду на багато чинників, які суперечать один одному, Софі Порншлеґель вважає практично неможливим прогнозувати результат другого туру. "Багато чого залежить від того, існуватиме у якійсь формі коаліція на противагу ультраправим чи вона розпадеться", - зазначила політологиня у розмові з DW.

На думку аналітика Eurasia Group Муджтаби Рахмана, нижня палата парламенту Франції може виявитися вкрай поляризованою. "З такими показниками ультраправим буде дуже важко отримати більшість місць у парламенті наступної неділі", - зазначив Рахман у своєму дописі у соцмережі Х. "Але новий склад Національних зборів Франції, імовірно, буде буремним і майже некерованим", - прогнозує експерт.

Поляризованим і сегментованим бачить майбутній склад парламенту й політологиня Софі Порншлеґель. "Гадаю, у Макрона й надалі буде достатньо влади, аби, відповідно до конституції, ухвалити рішення про те, кому бути наступним прем'єр-міністром", - каже експертка.

Хай там як, Порншлеґель прогнозує політичний параліч у Франції в тій чи інші формі. Відповідно, найбільш імовірним сценарієм вона вважає уряд технократів. Експертка не виключає, що взаємна блокада різних політичних таборів може призвести навіть до того, що Еммануелю Макрону доведеться оголосити дострокові президентські вибори. "За таких сценаріїв, які вбачаються попереду, керувати країною неможливо", - констатує оглядачка.