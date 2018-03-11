Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Жан-Марі Ле Пен - правоекстремістський французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Марі Ле Пен".
Жан Марі Леп Пен очолював правоекстремістську політичну партію "Національний фронт" з 1972 до 2011 року. Він п'ять разів брав участь у президентських виборах у Франції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Після скандалу зі своєю донькою засновник правопопулістського "Національного фронту" відмовився від участі в муніципальних виборах у Франції. Найкращою заміною політику стала б його онука, вважає Жан-Марі Ле Пен.
Французькі виборці – примхливі. Їм не подобається, коли результат виборів можна легко передректи. Тож вони намагаються подбати про несподіванку. Так сталося 2002 року, коли до другого туру президентських виборів завдяки підтримці виборців потрапив праворадикальний політик Жан-Марі Ле Пен. Так було і 2005-го, коли французи провалили референдум з приводу загальноєвропейської конституції.