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Жан-Марі Ле Пен

Жан-Марі Ле Пен - правоекстремістський французький політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Жан-Марі Ле Пен".

Жан Марі Леп Пен очолював правоекстремістську політичну партію "Національний фронт" з 1972 до 2011 року. Він п'ять разів брав участь у президентських виборах у Франції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Національний фронт Франції позбавив Жана-Марі Ле Пена посади почесного голови

"Національний фронт" Франції позбавив Жана-Марі Ле Пена посади почесного голови 11.03.2018

З'їзд "Національного фронту" Франції переобрав Марін Ле Пен головою правопопулістської партії та ухвалив новий статут. Ним скасовується посада почесного голови, яку обіймав засновник партії Жан-Марі Ле Пен.
Суд ЄС зобов'язав Жан-Марі Ле Пена сплатити Європарламенту 320 тисяч євро

Суд ЄС зобов'язав Жан-Марі Ле Пена сплатити Європарламенту 320 тисяч євро 07.03.2018

Жан-Марі Ле Пен та його колега Брюно Гольниш не змогли довести факт оплати послуг асистентів, тож тепер мають повернути виділені на це кошти, вирішили судді Європейського Суду.

Суд у Франції підтвердив правомірність виключення батька Марін Ле Пен з партії

Суд у Франції підтвердив правомірність виключення батька Марін Ле Пен з партії 09.02.2018

Французький апеляційний суд підтвердив правомірність рішення про виключення з партії батька нинішньої очільниці правопопулістського "Національного фронту" - Жана-Марі Ле Пена.
Батько Марін Ле Пен розкритикував доньку

Батько Марін Ле Пен розкритикував доньку 25.04.2017

Кампанія Марін Ле Пен мала бути більш агресивною - на зразок тої, яку проводив у США Дональд Трамп, заявив ультранаціоналіст Жан-Марі Ле Пен.

Європарламент покарає Ле Пен через неповернення 300 тисяч євро

Європарламент покарає Ле Пен через неповернення 300 тисяч євро 01.02.2017

Євродепутатка-правопопулістка Марін Ле Пен отримуватиме лише половину зарплатні у 8500 євро. Сама голова французького "Національного фронту" називає штрафні заходи "політичною боротьбою".
Правопопулістські партії Європи: небезпечний крен

Правопопулістські партії Європи: небезпечний крен 02.05.2016

Упродовж багатьох років правопопулістські та ультраправі партії стають дедалі більш популярними в Європі. У деяких країнах вони навіть є правлячими чи мають суттєвий вплив на політику урядів. DW пропонує короткий огляд.
Ле Пена оштрафували на 30 тисяч євро за слова про газові камери

Ле Пена оштрафували на 30 тисяч євро за слова про газові камери 06.04.2016

Це вже не перший штраф Жана-Марі Ле Пена за його спірні висловлювання щодо злочинів нацистів або ж ксенофобського характеру.
Засновника Національного фронту Жана-Марі Ле Пена виключили з партії

Засновника "Національного фронту" Жана-Марі Ле Пена виключили з партії 20.08.2015

Правопопулістська партія "Національний фронт" виключила зі своїх лав засновника і багаторічного лідера Жана-Марі Ле Пена.
Національний фронт призупинив членство в партії Жан-Марі Ле Пена

"Національний фронт" призупинив членство в партії Жан-Марі Ле Пена 04.05.2015

Керівництво праворадикального "Національного фронту" вирішило призупинити членство в партії її засновника Жан-Марі Ле Пена. Члени партії за три місяці мають вирішити, чи позбавляти Ле Пена звання "почесного голови".
Ле Пен відмовився від участі в муніципальних виборах після скандалу з донькою

Ле Пен відмовився від участі в муніципальних виборах після скандалу з донькою 13.04.2015

Після скандалу зі своєю донькою засновник правопопулістського "Національного фронту" відмовився від участі в муніципальних виборах у Франції. Найкращою заміною політику стала б його онука, вважає Жан-Марі Ле Пен.
Скандал в сімействі Ле Пен: батьковбивство чи гра на публіку?

Скандал в сімействі Ле Пен: "батьковбивство" чи гра на публіку? 11.04.2015

Марін Ле Пен скликала в Парижі засідання керівництва "Національного фронту", щоб втілити в життя "батьковбивство". Вона планує виключити Жана-Марі Ле Пена з партії, яку він створив 40 років тому.
Франція - на фінішній прямій

Франція - на фінішній прямій 15.04.2007

Французькі виборці – примхливі. Їм не подобається, коли результат виборів можна легко передректи. Тож вони намагаються подбати про несподіванку. Так сталося 2002 року, коли до другого туру президентських виборів завдяки підтримці виборців потрапив праворадикальний політик Жан-Марі Ле Пен. Так було і 2005-го, коли французи провалили референдум з приводу загальноєвропейської конституції.