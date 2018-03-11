Франція - на фінішній прямій

Французькі виборці – примхливі. Їм не подобається, коли результат виборів можна легко передректи. Тож вони намагаються подбати про несподіванку. Так сталося 2002 року, коли до другого туру президентських виборів завдяки підтримці виборців потрапив праворадикальний політик Жан-Марі Ле Пен. Так було і 2005-го, коли французи провалили референдум з приводу загальноєвропейської конституції.