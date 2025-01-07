У Франції помер ультраправий політик Жан-Марі Ле Пен

Засновник і багаторічний лідер французької правопопулістської партії "Національний фронт" Жан-Марі Ле Пен помер у віці 96 років. Нещодавно він переїхав до будинку для літніх людей.

У Франції помер засновник і багаторічний керівник правопопулістської партії "Національний фронт" (нині - "Національне об'єднання". - Ред.) Жан-Марі Ле Пен. Він помер у віці 96 років, повідомляє у вівторок, 7 січня, інформагентство AFP з посиланням на родичів політика.

Кілька тижнів тому батько нинішньої голови французьких правих популістів Марін Ле Пен переїхав в будинок для людей похилого віку в передмісті Парижу Гарше.

Ле Пен був виключений з партії у 2015 році

Жан-Марі Ле Пен заснував партію "Національний фронт" у 1972 році й очолював її до 2011 року, після чого передав керівництво своїй доньці Марін Ле Пен. У 2015 році за наполяганням Марін Ле Пен він був виключений з партії після численних звинувачень у расизмі та антисемітизмі, а 2018 року його позбавили й посади почесного голови політсили.

У 2018 році "Національний фронт" було перейменовано на "Національне об'єднання".

Один з найбільших політичних успіхів Ле Пена - вихід у другий тур президентських виборів у 2002 році, в якому він поступився консерватору Жаку Шираку.