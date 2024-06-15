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ПолітикаФранція

У Франції масово протестували проти посилення ультраправих

Валерій Сааков
15 червня 2024 р.

Лише в Парижі на акції проти ультраправих вийшли 75 тисяч людей, кажуть правоохоронці. Аналогічні акції відбувалися також і в інших містах країни і загалом зібрали, за даними поліції, близько 250 тисяч людей.

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Противники посилення правих сил вийшли на акцію протесту в Парижі
Противники посилення правих сил вийшли на акцію протесту в ПарижіФото: Sameer Al-Doumy/AFP/Getty Images

Близько 250 тисяч людей вийшли в суботу, 15 червня, на вулиці населених пунктів по всій Франції на знак протесту проти посилення ультраправих після того, як їхній успіх на виборах до Європарламенту спонукав президента Еммануеля Макрона розпустити парламент і призначити позачергові вибори. Саме таку кількість учасників акцій в низці французьких міст нарахувала поліція, пише AFP. Лише в Парижі, за оцінками поліції, 75 тисяч людей відгукнулися на заклик профспілок, асоціацій та нової лівої політичної коаліції, сформованої для парламентських виборів.

Водночас організатори називають інші цифри. Приміром, профспілка CGT заявила про 640 тисячі учасників на 182 мітингах, зокрема про 250 тисяч у Парижі.

Учасники акції протесту в Байонні
Учасники акції протесту в БайонніФото: Gaizka Iroz/AFP/Getty Images

Учасники акцій протесту вийшли на вулиці проти перспективи перемоги ультраправих на парламентських виборах. Річ у тім, що в разі перемоги ультраправих, голова партії правих популістів "Національне об'єднання" Жордан Барделла може посісти пост прем'єр-міністра. "Не потрібно голосувати за "Національне об'єднання", щоб любити Францію", - таким було одне з гасел, яке використовували мітингарі.

Хода протестувальників у Марселі
Хода протестувальників у МарселіФото: Daniel Cole/AP Photo/picture alliance

За даними AFP, акції пройшли переважно спокійно, за винятком кількох коротких епізодів  в Ренні і Нанті на заході Франції, де загін поліції відтіснив кілька десятків лівих активістів за допомогою сльозогінного газу.

У Парижі під час акції була пошкоджена вуличну інфраструктуру, а також постраждало відділення банку. За повідомленням кореспондентів AFP, дехто з учасників акції жбурляв у поліцію пляшки, на що правоохоронці відповіли сльозогінним газом.

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