Франція після виборів до парламенту: хто стане прем'єром?

Опитування обіцяють перемогу на дострокових парламентських виборах у Франції ультраправому "Національному об'єднанню". Питання, чи зможе його лідер відтак обійняти посаду прем'єра, залишається відкритим.

У неділю, 30 червня, у Франції відбудеться перший тур дострокових парламентських виборів, які президент Еммануель Макрон оголосив після гучного провалу його партії "Відродження" під час виборів до Європарламенту в червні. Як і тоді, соціологи і цього разу прогнозують перемогу крайньоправого "Національного об'єднання"(RN) та поразку макроністів. Проте навряд чи ультраправі зможуть отримати абсолютну більшість голосів у французьких Національних зборах.

Ця обставина, а також особливості законодавства країни ускладнюють питання призначення за підсумками виборів нового прем'єр-міністра Франції та загрожують П'ятій республіці політичною кризою. Про найважливіше, що необхідно про це знати, - DW.

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Кого президент має призначити прем'єром?

Законодавство П'ятої республіки не містить жодних конституційних обмежень для президента при виборі та призначенні прем'єр-міністра. Однак глава держави має брати до уваги розклад сил у Національних зборах. Якщо новий прем'єр не отримає підтримки депутатів, парламент висловить йому вотум недовіри. Наслідком цьому є відставка уряду та його очільника.

Наразі всі соцопитування віддають більшість місць у Нацзборах крайньоправій партії "Національне об'єднання". За традицією, що склалася, президент Макрон повинен буде запропонувати посаду прем'єр-міністра її лідерові Жордану Барделлі. Тут у президента немає альтернативи, констатує експерт із Франції з паризької Сорбони Ганс Штарк (Hans Stark). "Макрон дуже ослаблений. Він не має великого простору для маневру", - каже він.

Однак 28-річний Барделла ставить умовою призначення абсолютну більшість місць у парламенті в його партії. Наголошуючи, що в противному разі він не зможе реалізувати політичну програму партії. З можливим призначенням Барделли прем'єр-міністром Франція учетверте у своїй історії вступить у період так званої коабітації (від французького cohabitation - "співжиття". - Ред.), коли глава держави та парламентська більшість представляють різні партії.

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Як працює коабітація у Франції?

Коли президент та прем'єр-міністр належать до різних політичних таборів, виконавча влада у Франції фактично стає розділеною. У такому разі обидва вони повинні співпрацювати на благо країни.

Уперше коабітація у П'ятій республіці - тобто нинішній французькій державі - виникло у 1986 році за президента-соціаліста Франсуа Міттерана. Після поразки Соцпартії на парламентських виборах Міттеран призначив главою уряду Жака Ширака із голлістського "Об'єднання на підтримку республіки" (ОПР). 1993 року ситуація повторилася - прем'єром став ще один представник ОПР Едуар Балладюр. А з 1997 до 2002 року вже прем'єр-соціаліст Ліонель Жоспен керував країною під керівництвом консервативного президента Ширака. У разі нової коабітації це буде четвертий подібний випадок у сучасній Франції.

Непросте "співіснування" ідеологічних опонентів: Ліонель Жоспен та Жак Ширак (архівне фото) Фото: Thomas Koehler/photothek/picture alliance

Вимушений розділ виконавчої влади між двома суперниками політичних сил, природно, призводить до тертя, процеси ухвалення рішень часто ускладнюються та сповільнюються. Успіх такого правління значною мірою залежить від того, наскільки добре спрацюються прем'єр-міністр і президент.

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Яке в уряду є поле для маневру?

За главою держави залишається останнє слово у зовнішній політиці та політиці безпеки й оборони. А прем'єр та інші міністри, з іншого боку, визначають внутрішню політику Франції та займаються буденним керуванням країною. І тут уряд, який має більшість у парламенті, має досить велике поле для маневру.

Однак питання внутрішньої та економічної політики також можуть призвести до конфліктів, як це вже неодноразово траплялося у минулому. 14 липня 1986 року, у день національного свята Франції, президент Міттеран публічно дав відсіч своєму тодішньому прем'єру.

Президент Франції (на фото праворуч) відповідає за зовнішню політику Республіки Фото: Dominika Zarzycka/NurPhoto/picture alliance

Міттеран не став підписувати постанову уряду Ширака про реприватизацію загалом 65 банків, страхових компаній та промислових підприємств, націоналізованих у 1981 році після приходу до влади соціалістів. А без підпису президента жодна постанова уряду у Франції не може набути чинності.

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Чи спрацюються Макрон та Барделла?

Еммануель Макрон відкидає принаймні частину порядку денного "Національного об'єднання". Політичні програми RN та лівої партії "Нескорена Франція" (LFI) можуть призвести до громадянської війни, попередив президент за кілька днів до першого туру парламентських виборів.

Жордан Барделла стрімко набирає політичну вагу Фото: Eliot Blondet/abaca/picture alliance

"Національне об'єднання", своєю чергою, можливо, спробує "загнати Макрона в кут, доки він остаточно не піде у відставку", вважає Ганс Штарк. Однак повна блокада президентом роботи можливого уряду RN, на думку експерта, є немислимою.

Якщо Макрон не підписуватиме постанови уряду чи ухвалені з його ініціативи закони, то президентові доведеться це обґрунтувати. Цілком можливо, що в таких випадках він частіше звертатиметься до Конституційної ради для перевірки відповідності законів Конституції Франції ще до їхнього оприлюднення. Деякі плани уряду "Національного об'єднання" можуть зазнати невдачі, запнувшись вже на цьому бар'єрі.

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А якщо RN отримає лише відносну більшість у парламенті?

Ганс Штарк припускає, що Жордан Барделла виконає свою обіцянку і RN утримається від формування уряду, якщо партія, ставши головною силою в парламенті, все ж таки не отримає абсолютної більшості. Якщо ж жодна з партій чи їхніх коаліцій не зможе сформувати таку більшість, функціонування політичної системи Франції буде заблокованим. Справа в тому, що за такого розвитку подій президент вже не може знову розпустити парламент і оголосити нові дострокові вибори. Конституція передбачає між їхнім проведенням паузу в один рік.

Головна інтрига: як виглядатиме більшість у Національних зборах після парламентських виборів Фото: Ludovic Marin/AFP/dpa/picture alliance

У парламенті, розпущеному Макроном на початку червня, пропрезидентські партії мали лише відносну більшість. Тому уряд, просуваючи свої законодавчі ініціативи, неодноразово посилався на статтю 49.3 конституції щодо ухвалення важливих законів.

Ця стаття дозволяє урядові ухвалити закон без голосування у Національних зборах - якщо лише протягом 24 годин до парламенту не буде внесено та схвалено вотум недовіри урядові. Ця стаття Конституції Франції давно викликає бурхливі суперечки серед політиків та юристів. Малоймовірно, що потенційний новий "співіснуючий" з президентом Макроном уряд захоче керувати країною за допомогою ст. 49.3 від початку своїх повноважень.

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Яким буде рішення у разі патової ситуації у Нацзборах?

Провідні французькі партії поки утримуються від викладення своєї позиції щодо того, як вони діятимуть за відсутності у будь-якої політичної сили більшості в Національних зборах.

Відомо, що Марін Ле Пен з "Національного об'єднання" вважає, що настане час для дострокових президентських виборів.

Проте, за конституцією, Макрона не можна змусити піти у відставку. Чіткого сценарію дій у ситуації "заблокованої республіки" у Франції немає. Багато залежатиме від політичної динаміки після парламентських виборів, констатують оглядачі.

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Чи може Мікрон одноосібно правити "заблокованою республікою"?

Еммануель Макрон матиме право задіяти ст. 16 французької конституції. Вона наділяє президента надзвичайними повноваженнями у кризових ситуаціях, щоб забезпечити безперервність функціонування держави. У цьому випадку президент може ухвалювати закони та декрети без схвалення парламенту.

Проте Ганс Штарк не думає, що використання цієї статті є реальним варіантом для Макрона. "Я не бачу, як він зможе протягом трьох років - до наступних президентських виборів - таким чином правити країною. Це означало б, що ми перебуваємо в режимі постійної кризи", - підсумував Штарк.