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ПолітикаФранція

Ультраправі виграли перший тур виборів у Франції

Дмитро Шварц
1 липня 2024 р.

"Національне об'єднання" упевнено перемогло у першому турі парламентських виборів у Франції. Згідно з офіційними результатами, ультраправі набрали 33 відсотки голосів.

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Лідерка фракції "Національного об'єднання" у парламенті Франції Марін Ле Пен турі
Лідерка фракції "Національного об'єднання" у парламенті Франції Марін Ле Пен туріФото: Maillard/Maxppp/Imago

Ультраправа євроскептична партія "Національне об'єднання" виграла перший тур парламентських виборів у Франції, набравши 33 відсотки голосів.

Як повідомило у понеділок, 1 липня, міністерство внутрішніх справ Франції, лівий альянс "Новий народний фронт" став другим з показником у 28 відсотків, а центристський блок президента Еммануеля Макрона набрав 20 відсотків голосів та посів третє місце.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон 9 червня розпустив парламент та призначив дострокові вибори після провалу його партії "Відродження" під час виборів до Європарламенту в червні та високого результату "Національного об'єднання". Другий тур парламентських виборів відбудеться 7 липня.

Макрон закликав об'єднатися для протистояння ультраправим

Еммануель Макрон закликав до "широкого, чітко демократичного і республіканського об'єднання для другого туру" проти "Національного об'єднання". Як повідомляє BFMTV, з такою заявою президент вийшов увечері 30 червня.

"Висока явка (вона досягла показника у 69 відсотків. - Ред.) в першому турі цих парламентських виборів свідчить про важливість цього голосування для всіх наших співвітчизників і бажання прояснити політичну ситуацію", - зазначив він.

Недільні протести у Франції після виборів

У неділю тисячі людей у Франції вийшли на вулиці, щоб протестувати проти посилення ультраправих сил. Протестувальники зібралися на Площі Республіки у Парижі після заклику лівого альянсу до демонстрацій. У протесті також взяли участь провідні ліві політики.

Мітинги та марші протесту також відбулися в Нанті, Діжоні, Ліллі та Марселі. За повідомленнями ЗМІ, у третьому за величиною місті Франції, Ліоні, відбулися сутички між демонстрантами та правоохоронцями - учасники акції звели барикади, а також закидали поліцейських пляшками та петардами.

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