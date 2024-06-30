Франція: партія Ле Пен перемагає у першому турі - екзитполли

За даними екзитполлів, у першому турі на парламентських виборах у Франції перемагає ультраправа партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, тоді як політсила Еммануеля Макрона - на третьому місці.

Ультраправа євроскептична партія "Національне об'єднання", засновницею якої є політикиня Марі Ле Пен, виграє перший тур парламентських виборів у Франції, які пройши в неділю, 30 червня. Про це повідомляє французька інформаційна агенція AFP із посиланням на попередні дані екзитполлів.

За попередніми даними опитування виборців, "Національне об'єднання" отримує 34,5 відсотка голосів. На другому місці - лівий альянс "Новий народний фронт" з 28,5 - 29 відсотків. Центристський табір президента Еммануеля Макрона - на третому місці з 20,5 - 21,5 вісдотка.

Скільки місць у новому складі парламенту - Національних зборах - отримають партії, вирішиться лише у другому турі виборів 7 липня.

Ле Пен - євро- та україноскептик

Як вказує AFP, прихід до влади ультраправої партії Марін Ле Пен, підтримка якої зросла на тлі війни РФ проти України і підвищення цін на енергоносії, може змінити траєкторію розвитку Франції. Серед іншого вона обіцяла зменшити французьку підтримку України, виключивши розгортання наземних військ і ракет дальнього радіусу дії.

1 липня, за даними джерел агентства, Макрон планує скликати засідання уряду, щоб визначити подальший курс дій.

Макрон розпустив парламент і призначив дострокові вибори після провалу його партії "Відродження" на виборах до Європейського парламенту в червні та високого результату "Національного об'єднання".