Ле Пен проти ударів французькою зброєю по території РФ

У разі перемоги на парламентських виборах, прем'єр-міністр від партії "Національне об'єднання" не дозволить Києву застосовувати далекобійну французьку зброю для ударів по РФ, запевнила Марін Ле Пен.

Лідерка французької ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен заявила, що прем'єр-міністр від її партії не дозволив би Києву застосовувати далекобійне озброєння, яке Франція постачає Києву, для ударів по Росії. Відповідну заяву лідерка французьких правих зробила в інтерв'ю американській телевізійній службі новин CNN, оприлюднене в п'ятницю, 5 липня.

"Якщо (президент Франції. - Ред.) Еммануель Макрон захоче відправити війська в Україну, а прем'єр-міністр проти цього, тоді жодних військ в Україні не буде. Останнє слово - за прем'єр-міністром", - сказала політикиня в інтерв'ю CNN .

Ле Пен також заявила, що її єдина "червона лінія" щодо України полягає в тому, щоб Франція не стала "воюючою стороною" в конфлікті через застосування французьких ракет дальнього радіусу дії проти цілей на російській території.

Шанси політсили Ле Пен на виборах до парламенту

Як засвідчують результати соцопитувань, "Національне об'єднання" має всі шанси на те, щоб отримати найбільше з 577 місць у Національних зборах на майбутніх виборах, хоча потенційно ультраправі навряд чи зможуть отримати абсолютну більшість. Не виключено, що Макрон, ймовірно, запропонує їм можливість обрати наступного прем'єр-міністра країни. Вірний молодий соратник Ле Пен і нинішній лідер партії Джордан Барделла раніше заявляв, що погодиться на посаду прем'єр-міністра лише в тому разі, якщо "Національне об'єднання" переможе з досить значним відривом.

Навіть без прем'єр-міністра від "Національного об'єднання" будь-яка законодавча дія у французькому парламенті не зможе відбутися без участі ультраправих, котрі, найімовірніше матимуть у парламенті своєрідний центр тяжіння, пише CNN.

Якщо ультраправе "Національне об'єднання" таки сформує уряд на чолі зі своїм прем'єром, то це призведе до напруженого "співіснування" з центристським президентством Макрона, особливо в питаннях зовнішньої політики, як-от підтримка Францією України в її оборонній війні проти Росії, прогнозує CNN.

Нагадаємо, на початку червня цього року медіа-компанія BBC повідомила , що президент Франції Макрон фактично дозволив застосовувати далекобійні крилаті ракети повітряного базування SCALP-EG/Storm Shadow, передані Францією, для ударів по окремих регіонах РФ. Доти це озброєння ЗСУ застосовували виключно по окупованих військами РФ регіонах України, зокрема Криму.