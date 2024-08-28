WSJ: Франція та ОАЕ зламали телефон Павла Дурова в 2017-му

Спецслужби Франції та ОАЕ провели операцію Purple Music у 2017 році. За рік після цього французький президент Еммануель Макрон пропонував Павлу Дурову перенести головний офіс Telegram до Парижа, але той відмовився.

Спецслужби Франції та Об'єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) зламали в 2017 році iPhone засновника месенджера Telegram Павла Дурова, повідомляє американське видання The Wall Street Journal (WSJ) у середу, 28 серпня, з посиланням на джерела.

За словами неназваного співрозмовника видання, зламування Telegram було довгостроковим завданням спецслужб, оскільки французька влада ставилася до месенджера з підозрою і була вкрай стурбована тим, що джихадистське угруповання "Ісламська держава" (ІД) використовує його для вербування бойовиків та організації терактів. Шпигунська операція отримала кодову назву Purple Music.

Пропозиція Макрона Дурову

Через рік президент Франції Еммануель Макрон під час спільного обіду з Дуровим запропонував йому перенести головний офіс Telegram до Парижа, але той відповів відмовою.

Співрозмовники, знайомі з ходом цієї зустрічі, розповіли WSJ, що однією з тем розмови було надання Дурову громадянства Франції.

І Франція, і ОАЕ надали Дурову громадянство в 2021 році. Того ж року країни Перської затоки інвестували в платформу понад 75 мільйонів доларів.

Видання Politico писало, що Макрон та його оточення користуються Telegram як мінімум з 2017 року.

Затримання Павла Дурова

Дурова затримали в аеропорту Парижа ввечері 24 серпня. Згодом паризька прокуратура повідомила, що затримання відбулося в рамках кримінального розслідування за фактами 12 складів злочинів, у тому числі щодо відмови надати інформацію на запити уповноважених органів, а також співучасті в поширенні порнографії, наркотиків і хакерських програм. Статус Дурова у справі наразі невідомий.

За словами джерела, близького до Дурова, Telegram протягом багатьох років ігнорував повістки, що приходили на пошту, і судові постанови правоохоронних органів, які вимагали взаємодії з владою у сфері припинення поширення незаконного контенту на платформі.

Як зазначає WSJ, немає жодних вказівок, що зустріч із Макроном чи злам телефону зіграли роль у затриманні Дурова, але ці деталі "кидають світло" на його відносини з Францією та ОАЕ.

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