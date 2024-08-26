Макрон та поліція Франції прокоментували затримання Дурова

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що арешт Дурова "жодним чином не є політичним рішенням". Дурову закидають бездіяльність щодо кібер- і фінансових злочинів, скоєних на платформі Telegram.

Французькі слідчі закидають засновнику Telegram 39-річному Павлу Дурову бездіяльність щодо кібер- і фінансових злочинів, скоєних на платформі. Про це у понеділок, 26 серпня, повідомив речник французької поліції, передає агенція Reuters. Дуров досі перебуває під вартою у Франції.

Пов’язані з ним слідчі дії проводить Національний кібер-підрозділ жандармерії та Національне бюро боротьби з шахрайством, уточнив речник поліції.

Макрон запевняє, що політичного підтексту в арешті Дурова немає

Водночас президент Франції Еммануель Макрон в дописі у соцмережі X запевнив, що затримання Дурова на території Франції й розпочаті щодо нього слідчі дії не мають жодного політичного підтексу.

"Я читаю неправдиву інформацію про Францію після арешту Павла Дурова. Франція понад усе віддана свободі слова та спілкування, інноваціям і підприємництву. Вона залишиться такою і надалі", - пообіцяв Макрон у своєму дописі. "У правовій державі в соціальних мережах, як і в реальному житті, свободи реалізуються в рамках, встановлених законом для захисту громадян і дотримання їхніх основних прав.(…) Арешт керівника Telegram на території Франції відбувся в рамках судового розслідування, що триває. Це жодним чином не є політичним рішенням. Рішення залишається за суддями", - додав президент Франції.

Цим дописом Макрон уперше відреагував на арешт Дурова.

Що писали про арешт Дурова французькі ЗМІ

Нагадаємо, 39-річний Дуров був затриманий 24 серпня в аеропорту Ле Бурже під Парижем невдовзі після того, як пізно ввечері того ж дня його приватний літак приземлився на летовищі. Напередодні французька судова влада подовжила термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин.

За даними французьких ЗМІ, ордер на арешт Дурова було видано у рамках попереднього розслідування ймовірних злочинів, зокрема шахрайство, незаконний обіг наркотиків, кібербулінг, організовану злочинність, злочини проти дітей та пропаганду тероризму. Дурову інкримінують невжиття заходів щодо припинення злочинного використання його платформи. Якщо зважити на попередні дані про можливі звинувачення, у Франції Павлу Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці, зазначали французькі ЗМІ.

Telegram висловився про затримання свого засновника, у МЗС РФ теж відреагували

Натомість команда Telegram у коментарі, оприлюдненому за добу після затримання Дурова, заявила, що "йому нічого приховувати", і "він часто подорожує Європою", а сама платформа дотримується законів Євросоюзу. За твердженням представників Telegram, "модерація відповідає галузевим стандартам". "Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - вважають у Telegram.

Водночас посольство Росії в Парижі заявило, що воно зажадало доступу до Дурова, але не отримало відповіді та звинуватило Францію у відмові від співпраці. Оскільки Дуров також мав французьке громадянство, "Франція вважає, що це його основне громадянство", заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.