Засновника Telegram Павла Дурова затримали у Франції

Павла Дурова підозрюють у причетності до незаконної діяльності, що відбувається в Telegram, повідомляють ЗМІ. Йому може загрожувати до 20 років в'язниці.

Засновника компанії Telegram Павла Дурова ввечері суботи, 24 серпня, затримали у французькому аеропорту Ле Бурже, куди він прибув на своєму приватному літаку. Про затримання засновника компанії, що створила однойменний месенджер, повідомила низка ЗМІ.

За даними французького телеканала TF1, Дуров прилетів до країни з Азербайджану - разом із ним була жінка та охоронець. Передбачається, що Дуров у найближчі після затримання години постане перед слідчим суддею.

Дурову загрожує до 20 років в'язниці

Павла Дурова деякий час тому було оголошено в розшук у Франції, повідомляє TF1. Дата створення відповідного запиту щодо російського мільярдера при цьому не називається.

За даними ЗМІ, причиною для ордера стала відмова Дурова співпрацювати з правоохоронними органами країни, а також відсутність достатньої модерації контенту в Telegram. Зважаючи на це, Дуров значиться підозрюваним у співучасті в незаконній діяльності, яка відбувається в месенджері - зокрема, це наркоторгівля, тероризм, поширення дитячої порнографії, шахрайство та низка інших сфер злочинності.

"На своїй платформі він дозволяв здійснювати незліченну кількість злочинів і правопорушень, і нічого не робив для співпраці в цьому питанні", - заявило джерело TF1.

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За словами співрозмовника телеканала, справа проти Дурова переслідує кілька цілей - вплинути на злочинців, які організовують дії в Telegram, а також призвести до посилення законодавчих заходів на рівні ЄС, що стосуються зашифрованого обміну повідомленнями підозрюваних у тероризмі. Дурова неодноразово критикували в Євросоюзі за відмову сприяти спецслужбам в цій сфері.

Виходячи з попередніх даних про можливі звинувачення, у Франції Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці, зазначають ЗМІ.

У МЗС РФ відреагували на затримання

Російське посольство у Франції "одразу ж" після арешту Дурова "вжило необхідних кроків щодо з'ясування ситуації", про що 25 серпня повідомила держагенція "Тасс" із посиланням на міністерство закордонних справ РФ.

За словами співрозмовника агенції, російські дипломати почали роботу над справою, незважаючи на те, що в посольство РФ не надходило звернення з боку представників Дурова.

Про звернення до глави МЗС РФ із закликом домогтися звільнення Дурова заявив віцеспікер Держдуми Владислав Даванков. "Його арешт може мати під собою політичні підстави і бути інструментом для отримання доступу до особистої інформації користувачів Telegram. Цього допустити не можна", - цитувало чиновника РІА “Новости”. Однак у російському міністерстві заявили, що звернення Даванкова не було стимулом для роботи дипломатів.

Дуров - громадянин щонайменше чотирьох країн, зокрема й Франції

У Дурова є французьке громадянство, яке він отримав 2021 року. Про підстави для його натуралізації не повідомляли. За даними TF1, Дуров останніми роками уникав прильоту до Франції та інших країн Європи саме через побоювання можливого переслідування в країнах, де у спецслужб є претензії до Telegram.

У разі висунення обвинувачень у Франції є ймовірність того, що Дурова не стануть екстрадувати в іншу країну. У таких ситуаціях непоодинокою є практика, коли людей із громадянством кількох країн судять як громадян тієї країни, у якій їх було затримано.

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Дуров незабаром після початку російського вторгнення в Україну попросив ЗМІ не називати його російським бізнесменом, мотивуючи це саме наявністю у нього паспортів інших країн.

У 2022 році видання Forbes повідомляло, що у Дурова вже немає чинного російського паспорта, оскільки термін дії документа закінчився, а мільярдер "не подорожує в Росію і не тримає будь-яких активів у цій країні протягом восьми років".

Крім французького і російського, у Дурова є громадянство карибської держави Сент-Кітс і Невіс, яке нерідко видають за інвестиції в економіку країни, а також громадянство ОАЕ.

Водночас дипломати обох цих країн не повідомляли про будь-які реакції на затримання Дурова у Франції.

На тлі арешту впав курс криптовалюти TON

Криптовалюта Toncoin, яка використовується в Telegram як внутрішній засіб розрахунку, стала стрімко втрачати в ціні після повідомлень про арешт Павла Дурова.

Курс криптовалюти обвалився щонайменше на 15 відсотків - TON на фоні новини про арешт засновника Telegram торгувався на біржі OKX за ціною в шість доларів.