Буданов: Telegram - палка з двома кінцями

Начальник розвідки вважає, що Telegram є проблемою для нацбезпеки України, але від нього є і користь.

Те, як функціонує месенджер Telegram, становить загрозу для національної безпеки України, тому його робота потребує регулювання, водночас від цієї соціальної платформи є й користь, вважає начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов.

ГУР про проблеми Телеграм-каналів

"З точки зору національної безпеки "Телеграм" точно є проблемою, це треба розуміти. Я абсолютно проти утисків свободи слова, але це вже занадто. У нас будь-яка людина може відкрити канал, почати "віщати" у ньому все, що заманеться, абсолютно все, що вона хоче, а коли щось починають робити - прикриватися тим, що це свобода ЗМІ. Це не свобода ЗМІ, це трошки інакше називається", - сказав він 27 березня на Kyiv Stratcom Forum 2024 .

Рішенням цієї проблеми Буданов бачить офіційну реєстрацію телеграм-каналів як засобів масової інформації, пише "Детектор медіа ".

Telegram - "найшвидший спосіб розвідки"

Водночас начальник розвідки визнав, що ця платформа є зручним та ефективним інструментом, яким користується не лише РФ для збору розвідувальних даних з місць "прильотів", а й українська влада.

"Відкрию вам страшну правду: ми користуємося тим самим. Коли наносяться якісь удари - відкрити Telegram по регіону, де це було, і дізнатися, куди влучило. Насправді це так і працює, цим просто полегшується завдання ворогу і зменшується ціна, яку він платить за розвідінформацію. Відправляти когось - треба платити гроші, і в принципі це певний ризик, замовляти космознімок - на це іде певний час, а Telegram - найшвидший спосіб з точки зору коригування ударів по якихось об'єктах", - зазначив він.

Буданов про користь від "Телеграму"

"Telegram - це палка з двома кінцями. Всі його читають. Він багато в чому наносить руйнівний ефект тут, всередині, але так само завдяки ньому можна щось доносити до людей на окупованих територіях. Це те, що більш-менш якось працює", - сказав Буданов.

Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів. Автором і розробником месенджера є російський підприємець Павло Дуров - громадянин ще трьох держав. Він уже тривалий час не проживає в РФ.