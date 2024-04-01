Юрчишин: Блокування Telegram не є зазіханням на свободу ЗМІ

Україна слідкує за процесом блокування Telegram і ТікТок в інших країнах, заявив голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

Українська влада активно слідкує за процесом блокування TikTok в США та блокування Telegram в Іспанії. Підставою введення санкцій щодо соцмереж з боку України можуть стати санкції партнерів. Про це голова комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив у інтерв'ю РБК-Україна, оприлюдненому у понеділок, 1 квітня. На його думку, це також може стати "козирем для переговорів" з адміністрацією соцмереж.

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Адміністрація Telegram, за словами Юрчишина, зараз розглядає запит Служби безпеки України (СБУ) щодо 26 каналів, які виправдовують російську агресію. До того адміністрація повністю ігнорувала запити України. Він також наголосив, що залишається незмінним у своїй позиції щодо блокування мережі. Проте для блокування Telegram треба мати чітку аргументацію - наприклад, за словами депутата, це може бути рішення РНБО щодо санкцій.

"А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір", - сказав Юрчишин. На його думку, оптимальний варіант взаємодії з будь-якою соціальною мережою - це налагодження контакту з адміністрацією. У випадку Telegram, за словами Юрчишина, неможливо точно встановити власника мережі: "Чи ми маємо 100 відсотків гарантію, що це Дуров власник Telegram? За його словами, так".

Юрчишин не вважає можливе блокування Telegram зазіханнями на свободу слова. "Свобода слова - це похідна від персоналізації, тобто ми розуміємо, хто стоїть за цим словом. І відповідно, коли це слово порушує законні рамки, наприклад, лунає заклик до тероризму чи виправдовування російської агресії, то треба розуміти, що твоє слово приводить до певних наслідків", - зазначив він в інтерв'ю.

Національний телемарафон має змінитись

Юрчишин також заявив, що 2024 рік стане вирішальним для національного телемарафону, який має докорінно змінити формат. В зв'язку зі скороченням міжнародного фінансування партнерів потрібно довести доцільність фінансування телеформату через низьку довіру населення, переконаний він.

Нагадаємо, минулого тижня начальник Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України Кирило Буданов заявив, що Telegram є проблемою для нацбезпеки України, але приносить особливу користь для інформування людей в тимчасовій окупації.

Telegram - кросплатформна система миттєвого обміну повідомленнями (месенджер) із функціями обміну текстовими, голосовими та відеоповідомленнями, а також стікерами, фотографіями та файлами багатьох форматів. Автором і розробником месенджера є російський підприємець Павло Дуров - громадянин ще трьох держав. Він уже тривалий час не проживає в РФ.