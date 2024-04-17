Карлсон опублікував інтерв'ю з Дуровим

Карлсон опублікував інтерв'ю з Дуровим17 квітня 2024 р.
Відомий своїми правоконсервативними поглядами американський ведучий Такер Карлсон опублікував у середу, 17 квітня, рідкісне інтерв'ю у відеоформаті зі співзасновником месенджера Telegram Павлом Дуровим.
"Телеграм" був створений в 2013 році та є одним із найпопулярніших месенджерів у світі. За словами Дурова, додатком користуються 900 мільйонів користувачів.
Дуров виїхав з Росії в 2014-му після продажу першої створеної ним соціальної мережі "ВКонтакте" - через тиск з боку Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.
Дуров звинуватив США у спробі стеження за Telegram
В інтерв'ю Карлсону Дуров звинуватив американські спецслужби в спробі вбудувати в Telegram інструменти, які дозволяли б отримувати доступ до листування користувачів. За його словами, під час одного з візитів до США його супроводжував інженер-розробник додатку, якого агенти в сфері кібербезпеки намагалися схилити вмонтувати ці інструменти в код.
Коли саме відбулася ця подорож, він не уточнив. Дуров стверджує, що американські спецслужби виявляли до нього надмірний інтерес під час кожної поїздки до США, і саме тому він вирішив не перевозити туди команду.
Він розповів, що після від'їзду з Росії розглядав варіанти переведення компанії в Берлін і Лондон, але відмовився від цієї ідеї через бюрократичні перешкоди. Сім років тому він переїхав у Дубай і зараз каже, що в Об'єднаних Арабських Еміратах легко вести бізнес, бо там нібито сприятливе оподаткування, розвинена інфраструктура та відсутні геополітичні зв'язки з наддержавами.
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Скандальне інтерв'ю Карлсона з Путіним
У лютому Карлсону дав інтерв'ю Володимир Путін - першому серед західних журналістів від початку повномасштабної війни Росії проти України.
Для цієї розмови Карлсон приїхав у Москву, а під час неї практично не ставив Путіну гострих запитань.
Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за просування кремлівських наративів.
Через кілька тижнів після інтерв'ю Карлсон заявив, що слова Путіна про "денацифікацію" України - одна з найдурніших речей, які він коли-небудь чув.
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