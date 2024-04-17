Карлсон опублікував інтерв'ю з Дуровим

Дуров, який виїхав з РФ у 2014 після продажу соцмережі "ВКонтакте" через тиск ФСБ, сказав скандальному американському журналісту Карлсону, що спецслужби США нібито намагались стежити за користувачами месенджера Telegram.

Відомий своїми правоконсервативними поглядами американський ведучий Такер Карлсон опублікував у середу, 17 квітня, рідкісне інтерв'ю у відеоформаті зі співзасновником месенджера Telegram Павлом Дуровим.

"Телеграм" був створений в 2013 році та є одним із найпопулярніших месенджерів у світі. За словами Дурова, додатком користуються 900 мільйонів користувачів.

Дуров виїхав з Росії в 2014-му після продажу першої створеної ним соціальної мережі "ВКонтакте" - через тиск з боку Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Дуров звинуватив США у спробі стеження за Telegram

В інтерв'ю Карлсону Дуров звинуватив американські спецслужби в спробі вбудувати в Telegram інструменти, які дозволяли б отримувати доступ до листування користувачів. За його словами, під час одного з візитів до США його супроводжував інженер-розробник додатку, якого агенти в сфері кібербезпеки намагалися схилити вмонтувати ці інструменти в код.

Коли саме відбулася ця подорож, він не уточнив. Дуров стверджує, що американські спецслужби виявляли до нього надмірний інтерес під час кожної поїздки до США, і саме тому він вирішив не перевозити туди команду.

Він розповів, що після від'їзду з Росії розглядав варіанти переведення компанії в Берлін і Лондон, але відмовився від цієї ідеї через бюрократичні перешкоди. Сім років тому він переїхав у Дубай і зараз каже, що в Об'єднаних Арабських Еміратах легко вести бізнес, бо там нібито сприятливе оподаткування, розвинена інфраструктура та відсутні геополітичні зв'язки з наддержавами.

Читайте також: Буданов: Telegram - палка з двома кінцями

Скандальне інтерв'ю Карлсона з Путіним

У лютому Карлсону дав інтерв'ю Володимир Путін - першому серед західних журналістів від початку повномасштабної війни Росії проти України.

Для цієї розмови Карлсон приїхав у Москву, а під час неї практично не ставив Путіну гострих запитань.

Журналіста жорстко критикували як до розмови, так і після неї за просування кремлівських наративів.

Через кілька тижнів після інтерв'ю Карлсон заявив, що слова Путіна про "денацифікацію" України - одна з найдурніших речей, які він коли-небудь чув.

Читайте також: Інтерв'ю Путіна Карлсону є тренуванням промови в Гаазі - ОП