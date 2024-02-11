Естонія не вірить заяві Путіна про незацікавленість в нападі

Естонія продовжить спорудження лінії оборони на кордоні з Росією та не змінить своїх планів тільки тому, що президент РФ Володимир Путін дав інтерв'ю "одному журналісту", заявив у неділю, 11 лютого, естонський міністр оборони Ханно Певкур агентству dpa.

Він зазначив, що Путіну не можна вірити після того, що той говорив, і як поводився останніми роками. "Ми підвищуємо нашу готовність. І це повинні робити всі. Не тільки тут, в Естонії, а й у всіх інших країнах", - наголосив міністр.

9 лютого вийшло перше інтерв'ю Путіна західним журналістам з початку повномасштабної війни РФ проти України. Він дав його американцю Такеру Карлсону. Путін зокрема заявив, що його "не цікавить ні Польща, ні Латвія, ні будь-яке інше місце", а вторгнення на їхню територію можливе "лише в одному випадку" - якщо ті нападуть на Росію першими.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зауважив, що "чим більше Путін повторюється, що щось не планується, тим більше слід бути підозрілим", особливо, якщо пригадати, що перед нападом на Україну той запевняв, що скупчення військ біля кордону є лише "маневром" і "перевіркою оперативних можливостей".

Крім того, поляки обурились трансляцією американським журналістом путінських наративів, в тому числі виправдання початку Другої світової війни нацистським диктатором Адольфом Гітлером.

Колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон теж обурився більше Карлсоном, ніж уже звичними наративами Путіна. Він назвав американця "жалюгідним підлабузником, маріонеткою тирана, диктофоном для диктатора та зрадником журналістики".

У Головному управлінні розвідки міністерства оборони України вважають інтерв'ю Путіна Карлсону спецоперацією РФ. В Офісі президента України Володимира Зеленського назвали інтерв'ю Путіна тренуванням промов у Гаазі - на лаві підсудних Міжнародного кримінального суду.

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