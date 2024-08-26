Дурову продовжили термін утримання під вартою у Франції

За даними ЗМІ, ордер на арешт Дурова видано у рамках попереднього розслідування шахрайства, незаконного обігу наркотиків, кібербулінгу, оргзлочинності, злочинів проти дітей, пропаганди тероризму.

Французька судова влада в неділю, 25 серпня, продовжила термін утримання під вартою 39-річного засновника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин, повідомляє AFP з посиланням на джерело, близьке до слідства.

Дурова було затримано в аеропорту Ле-Бурже ввечері 24 серпня. Початковий період затримання для допиту може тривати щонайбільше до 96 годин, зазначають журналісти. Протягом цього часу Дурову мають звинуватити або випустити на волю.

"Не вжив заходів щодо припинення злочинного використання платформи"

Видання Le Provence пише, що ордер на арешт Дурова видало Управління у справах неповнолітніх Національної поліції (OFMIN), розслідування було доручено Національному кібер-підрозділу жандармерії та Національному бюро боротьби з шахрайством.

За даними ЗМІ, ордер виданий у рамках попереднього розслідування ймовірних злочинів, включаючи шахрайство, незаконний обіг наркотиків, кібербулінг, організовану злочинність, злочини проти дітей та пропаганду тероризму. Дурову інкримінують невжиття заходів щодо припинення злочинного використання його платформи. Виходячи з попередніх даних про можливі звинувачення, у Франції Павлу Дурову може загрожувати до 20 років в'язниці, зазначають ЗМІ.

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Французька влада та правоохоронні органи, як і раніше, не прокоментували затримання Дурова. Прокуратура Парижа оприлюднить повну заяву для преси 26 серпня.

Telegram висловився про затримання свого засновника

Команда Telegram у коментарі, оприлюдненому за добу після затримання Дурова, заявила, що "йому нічого приховувати", і "він часто подорожує Європою", а сама платформа дотримується законів Євросоюзу. За твердженням представників Telegram, "модерація відповідає галузевим стандартам". "Абсурдно стверджувати, що платформа або її власник несуть відповідальність за зловживання цією платформою", - вважають у Telegram.

Посольство Росії в Парижі заявило, що воно зажадало доступу до Дурова, але не отримало відповіді та звинуватило Францію у відмові від співпраці. Оскільки Дуров також мав французьке громадянство, "Франція вважає, що це його основне громадянство", заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

Дуров з 2014 року не живе у Росії

Дуров, який раніше заснував російську соцмережу "ВКонтакте", створив месенджер Telegram у 2013 році. На сьогодні це четвертий за популярністю месенджер у світі, Дуров у липні оцінював кількість активних користувачів у 950 мільйонів. Він є основним власником Telegram, месенджер оцінюється в 30 мільярдів доларів.

У 2014 році Павло Дуров залишив Росію, "відмовившись підкоритися вимогам уряду закрити опозиційні спільноти на його платформі соціальних ЗМІ "Вконтакте", яку він потім продав, нагадує Reuters. У 2021 році Дуров отримав французьке громадянство. За даними Forbes, у нього, крім французького та російського, є також громадянства ОАЕ та держави Сент-Кітс і Невіс. При цьому термін дії російського паспорта станом на 2022 рік уже закінчився.

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Незабаром після початку російського вторгнення в Україну, у квітні 2022 року, Павло Дуров звернувся до журналу Forbes із проханням не називати його російським бізнесменом.

У 2018 році російська влада на деякий час обмежила доступ до Telegram після того, як месенджер відмовився надати ФСБ Росії ключі шифрування від листування користувачів, пославшись на гарантовану конституцією таємницю листування. У Москві відбувся масовий мітинг на захист Telegram, на якому, зокрема, виступив Олексій Навальний. Згодом рішення про блокування Telegram було скасовано.