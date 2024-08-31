Ультраліві ініціювали процедеру імпічменту Макрона

Ліва партія "Нескорена Франція" ініціювала процедуру імпічменту президента Еммануеля Макрона через те, що він не призначив прем'єром кандидата від лівих.

Ультраліва партія "Нескорена Франція" (LFI) ініціювала процедуру імпічменту президента країни Еммануеля Макрона, повідомила голова парламентської фракції партії Матильда Пано на своїй сторінці в соцмережі X в суботу, 31 серпня.

"Пропозиція резолюції про початок процедури імпічменту президента Республіки відповідно до статті 68 Конституції була направлена ​​сьогодні парламентарям для спільного підписання. Макрон відмовляється підкоритися зробленому виборцями вибору, тому ми маємо його усунути", - написала вона.

"Нескорена Франція" ухвалила таке рішення через відмову Макрона призначити єдину кандидатку від блоку лівих партій "Новий народний фронт" (NFP) економістку Люсі Касте на посаду прем'єр-міністра. У партії вважають, що це свідчить про його зловживання владою, пояснив національний координатор LFI Мануель Бомпар.

У парламенті немає більшості

Макрон у червні розпустив Національні збори (нижню палату парламенту) і оголосив дострокові вибори після перемоги правопопулістського "Національного об'єднання" Марін Ле Пен і Жордана Барделли на виборах до Європейського парламенту.

За підсумками позачергових парламентських виборів у Франції перше місце посіла ліва коаліція "Новий народний фронт", яка здобула 182 депутатські мандати із 577. Другий результат здобула президентська коаліція "Разом за республіку", яка має тепер 168 місць. Права партія "Національне об'єднання" із союзниками з партії "Республіканці" отримала 143 місця. Для абсолютної більшості коаліція повинна мати 289 мандатів у парламенті.

У результаті склалася незвичайна для Франції ситуація, коли в парламенті більшості не мають ні ліві, ні праві, ні прихильники Макрона, які зазвичай позиціонують себе як центристи.

Жан-Люк Меланшон, один із лідерів лівого "Нового народного фронту", до складу якого увійшли ультраліві, комуністичні, соціал-демократичні та "зелені" сили, раніше відкинув можливість формування коаліції з блоком Макрона. Замість цього він закликав президента Франції доручити "Новому народному фронту" самостійно сформувати уряд. Макрон, своєю чергою, заявив, що не готовий утворити коаліцію з партією Меланшона. Співпрацю з правопопулістами він також виключає.

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Для імпічменту потрібна підтримка обох палат парламенту

68 стаття конституції передбачає дострокове припинення повноважень президента Франції у разі невиконання ним своїх обов'язків. Це стосується й відмови затверджувати закони, ухвалені парламентом.

Ініціаторам імпічменту необхідно на першому етапі зібрати підписи 58 депутатів (десята частина складу нижньої палати). Бюро палати має після цього визначити, чи проєкт резолюції може бути прийнятий до розгляду. Далі проєкт має схвалити профільна комісія - для схвалення за резолюцію мають проголосувати дві третини депутатів Національних зборів. Після цього проєкт передається до Сенату (верхня палата парламенту).

Якщо обидві палати підтримають документ, депутати та сенатори мають зібратися на спільне засідання. Для імпічменту необхідно, щоб резолюцію підтримали щонайменше 617 із 925 членів двох палат парламенту.