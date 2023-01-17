Корупційний скандал в ЄП: Мецола представила план реформ

Голова Європейського парламенту (ЄП) Роберта Мецола на пленарному засіданні в понеділок, 16 січня, представила проєкт реформ, покликаних підвищити прозорість роботи Європарламенту на тлі корупційного скандалу, який дістав назву "Катаргейт", повідомляє dpa.

"Громадяни по праву вимагають підзвітності та чесності", - підкреслила Мецола, додавши, що Європарламент повинен відновити довіру європейських громадян.

На засіданні Мецола також повідомила про запит влади Бельгії на зняття недоторканості з двох євродепутатів, пов'язаних з корупційним скандалом довкола лобіювання інтересів Катару: італійця Андреа Коццоліно і бельгійця Марка Тарабелли. Раніше голова Європарламенту висловлювала сподівання, що ця процедура буде завершена на наступному пленарному засіданні парламенту 13 лютого.

Позбавити недоторканності збираються й ще двох законодавців, але це пов'язано не з "Катаргейтом", а з можливим шахрайством щодо надбавок парламентським помічникам.

Публічний реєстр подарунків євродепутатам

Запропоновані реформи, зокрема, передбачають заборону колишнім євродепутатам на певний період після закінчення депутатських повноважень реєструватися для лобістської діяльності, а також посилення підзвітності та перевірок лобістів. Крім того, повинна буде оприлюднюватися інформація про будь-які зустрічі законодавців із третіми особами, якщо після таких контактів ухвалюють будь-які резолюції або готують звіти.

Ще одне нововведення - це створення публічного реєстру подарунків, які отримують євродепутати, і поїздок, які вони фінансують не самостійно, уточнює агентство AFP.

В плані змін з 14 пунктів, який раніше оприлюднила Мецола, також йшлося про заборону неофіційних "груп дружби" з третіми країнами. До цього їх формування вважалося можливим для обміну думками з представниками країн, що не входять до ЄС. Ці групи "іноді фінансуються лобістами або іноземними урядами" і не є офіційними органами ЄП, вказували в законодавчому органі Євросоюзу.

"Катаргейт" і обшуки в Європарламенті

У грудні 2022 року Європарламент позбавив посади віцепрезидентку органу Єву Кайлі. Її і ще трьох осіб взяли під варту в Бельгії за підозрою в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції.

За даними слідства, Кайлі, яка також була однією із представниць з контролю за ситуацією на ринку праці Катару, за хабарі давала позитивні оцінки ситуації в цій країні, голосувала за документи, пов'язані з Катаром, у комітетах, в роботі яких фактично навіть не брала участі, а також відвідувала численні заходи в інтересах Дохи. Також у цій справі фігурують низка інших колишніх та нинішніх європарламентерів.

За даними бельгійського судового джерела, у квартирі Кайлі у Брюсселі було знайдено сумки, наповнені банкнотами на суму 150 тисяч євро. У Бельгії розслідування призвело до 20 обшуків у період з 9 по 12 грудня 2022 року, у тому числі - у Європарламенті у Брюсселі. Представники Катару спростовують усі звинувачення в свій бік.

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