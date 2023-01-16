Катар сплатив поїздки двох бельгійських депутатів ЄП

Депутат Європейського парламенту від Бельгії Марк Тарабелла, який є членом Соціалістичної партії, їздив до Катару в лютому 2020 року коштом емірату, але не задекларували цю поїздку, як того вимагають правила Європарламенту. Факт поїздки в у неділю, 15 січня, бельгійському телеканалу RTL підтвердив адвокат Тарабелли

"Він був запрошений (до Катару - Ред.) на конгрес. Організатори заплатили, - сказав правник. - Він ще не задекларував поїздку... Потім він вирушив до Гани, а потім - COVID-19... Його колега нагадала йому зробити це, але час вийшов". Як наголосив захисник, "немає нічого незаконного у тому, щоб організація оплачувала поїздку".

Декількома днями раніше інша євродепутатка від Бельгії, членкиня фракції Прогресивний альянс соціалістів і демократів Марія Арена розповіла, що "забула" задекларувати аналогічну поїздку, профінансовану владою Катару, у травні 2022 року. У заяві бельгійським ЗМІ вона наголосила, що "документ був досить складним для заповнення". Після цього Арена оголосила, що залишає посаду голови підкомітету Європарламенту з прав людини.

Корупційний скандал у Європарламенті

У грудні 2022 року після низки обшуків, проведених правоохоронцями у Бельгії, Європарламент позбавив посади віцепрезидентку органу Єву Кайлі. Її і ще трьох осіб взяли під варту за підозрою в участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції.

За даними слідства, Кайлі, яка також була однією із представниць з контролю за ситуацією на ринку праці Катару, за хабарі давала позитивні оцінки ситуації в цій країні, голосувала за документи, пов'язані з Катаром, у комітетах, в роботі яких фактично навіть не брала участі, а також відвідувала численні заходи в інтересах Дохи. Представники емірату спростовували усі звинувачення.

На початку січня президентка Європарламенту Роберта Мецола ініціювала "термінову процедуру" позбавлення парламентського імунітету двох депутатів на запит бельгійських судових органів, які розслідують корупційний скандал. Про яких саме двох депутатів йдеться, не уточнювалося, але, як повідомляли ЗМІ, фігурантами розслідування є Марк Тарабелла та італієць Андреа Коццоліно.

Тарабелла у листопаді особливо виділяв "позитивні кроки", які зробив Катар для покращення ситуації з правами людини. За словами адвоката парламентаря, це була "реальна політика", покликана "стимулювати" владу країни.

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Реформа Європарламенту

Раніше планувалося, що на засіданні Європарламенту у понеділок, 16 січня, Мецола оголосить про запит на зняття імунітету з Тарабелли і Коццоліно. Вона просила всі служби і комітети надати цій процедурі першочергового характеру, щоб завершити її до 13 лютого.

Також у понеділок Мецола повідомить про початок реформ в Європарламенті, спрямованих на очищення цього органу. Ці зміни, серед іншого, передбачають обмеження доступу до парламенту для колишніх євродепутатів, реєстрацію сторонніх осіб, які займаються лобіюванням, проводять зустрічі або виступають у парламенті, публічну реєстрацію депутатами отриманих подарунків і поїздок, а також покарання за порушення, повідомляє AFP.

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