Як лобістський скандал викрив корупційні лазівки в ЄС

Не всі європейські політики й посадовці у Брюсселі мають звітувати про контакти з лобістами. DW проаналізувала, що сприяло корупційному скандалу у столиці ЄС.

Європейський Союз сколихнув корупційний скандал, який охопив Європейський парламент і може поширитися на інші політичні інститути. Колишня віцепрезидентка Європарламенту Єва Кайлі - одна з чотирьох затриманих, яких бельгійська прокуратура звинуватила в "участі у злочинній організації, відмиванні грошей та корупції".

Її вже виключили з грецької партії Загальногрецький соціалістичний рух (ПАСОК) та організацій, в яких вона перебувала, а також звільнили з посади віцепрезидентки Європарламенту через підозру в отриманні хабарів від Катару. За даними слідства, в обмін на гроші Кайлі виступала з хвалебними промовами про цю державу Перської затоки в Європейському парламенті, голосувала за документи, пов'язані з Катаром, у комітетах, в роботі яких фактично навіть не брала участі, відвідувала численні заходи в інтересах Дохи. Своєю чергою, у заяві, оприлюдненій в інтернеті, представництво Катару в ЄС назвало звинувачення "необґрунтованими і такими, що вводять в оману".

Хоча офіційних даних про масштаби розслідування правоохоронців у Бельгії мало, робота депутатів Європарламенту та інших органів ЄС тепер опинилася під прицілом підвищеної уваги. Експерти запитують, чи достатньо Євросоюзу існуючих антикорупційних запобіжників.

"Коли ухвалення політичних рішень таке складне і забюрократизоване, як у ЄС, воно стає непрозорим, і тоді легше купувати вплив, - сказав DW Якоб Кіркегор (Jacob Kirkegaard) з Німецького фонду Маршалла. На його думку, Кайлі явно не боялася бути спійманою, і це свідчить про те, що заход боротьби з корупцією у Європарламенті наразі не мають стримувального ефекту. "Навіть дурні люди, якби боялися, не стали б цього робити", - вважає Кіркегор.

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Яких заходів вжито в ЄС?

У Євросоюзі є база даних, у якій мають зареєструватися неурядові організації, лобістські групи, консультанти, благодійні та інші організації, які бажають впливати на законотворчість. Усі організації, внесені до "Реєстру прозорості", мають декларувати свої бюджети та будь-які отримані пожертвування, що перевищують 10 тисяч євро.

Як не парадоксально, але громадська організація "Боротьба з безкарністю", яка перебуває в епіцентрі нинішнього корупційного скандалу, сама не перебуває на обліку у цьому реєстрі. Голова цієї організації, колишній італійський депутат Європарламенту П'єр Антоніо Панцері також перебуває під вартою. У цій же організації працює і партнер Єви Кайлі Франческо Джорджі. Крім того, "Боротьба з безкарністю" ділить офіс з італійською громадською організацією "Немає миру без справедливості", директор якої також був заарештований у цій справі.

Єва Кайлі та її партнер Франческо Джорджі Фото: Apostolis Papanikolaou/Eurokinissi/ANE/picture alliance

"Через лазівки в системі це рано чи пізно мало статися", - сказав DW Поль Варакас, голова Товариства фахівців з європейських справ (SEAP), яке допомагає лобістам подавати заявки до "Реєстру прозорості". 2021 року Європарламент відмовився запровадити принцип "суворої підзвітності", який зобов'язував би депутатів контактувати лише із зареєстрованими у "Реєстрі прозорості" лобістами.

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Єврочиновники вже підзвітні

У високопосадовців Європейської комісії - виконавчого органу ЄС - руки вже зв'язані цим принципом: їм дозволено мати справу лише з лобістами, внесеними до реєстру. Але депутати Європарламенту стверджували, що це буцімто буде замахом на їхню "свободу мандату" і відмовилися розкривати інформацію про всі свої зустрічі.

За словами Варакаса, для дійових осіб нинішнього корупційного скандалу не було жодних перешкод: "У вас є неурядова організація, що впливає на прийняття рішень без необхідності щось розкривати. З представниками цієї організації зустрічається депутат Європарламенту, який теж не зобов'язаний ні в чому звітувати". Хоча обов'язкова реєстрація в "Реєстрі прозорості" та пов'язані з нею вимоги про розкриття інформації можуть бути обтяжливими для невеликих неурядових організацій, тиск на Європейський парламент дотримуватися "принципу підзвітності" буде величезним, заявляють тепер SEAP та інші організації.

Після того, як вибухнув скандал, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн (Ursula von der Leyen) знову закликала створити орган з етики, який контролював би всі інститути ЄС. "У Європейській комісії є такий орган із дуже чіткими правилами, і я думаю, що настав час обговорити створення його аналога для всіх інститутів ЄС", - сказала вона 12 грудня на прес-конференції у Брюсселі.

Сотні тисяч євро готівкою, знайдені при обшуках і під час затримання підозрюваних у корупційній справі Фото: AFP

Обмежена недоторканість

Депутати Європарламенту користуються дипломатичним імунітетом для виконання своєї політичної роботи, не побоюючись судового переслідування. Відповідно до Протоколу про привілеї та імунітети ЄС, вони не можуть "перебувати під будь-яким слідством, бути затриманими або зазнати судового розгляду щодо висловлених ними думок або голосування у статусі депутата.

Недоторканість, однак, не діє, "якщо депутат викритий у скоєнні злочину "на гарячому", і це не перешкоджає Європейському парламенту здійснити своє право відмовитись від імунітету одного зі своїх членів". У разі потреби депутати Європарламенту мають право вимагати збереження їхньої недоторканності, але у прес-службі Європарламенту заявили, що Єва Кайлі не робила подібних запитів. Прокуратура у Бельгії також не вимагала скасування її недоторканості.

"Якщо немає прохання про зняття імунітету, це свідчить про те, що суддя дійшов висновку, що критерії імунітету більше не застосовуються", - заявив у Страсбурзі представник Європарламенту Жауме Дюш Гійо. У минулому питання щодо недоторканості виникали у зв'язку із запитами про екстрадицію. Але оскільки злочини, як вважає слідство, були скоєні у Бельгії, екстрадиція наразі не потрібна.