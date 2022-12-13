Віцепрезидентку Європарламенту Єву Кайлі позбавили посади

Європейський парламент (ЄП) під час голосування на пленарному засіданні у вівторок, 13 грудня, позбавив посади віцепрезидентку ЄП Єву Кайлі, яку підозрюють у корупції та інших злочинах. Відповідну постанову підтримали 625 депутатів ЄП, "проти" проголосував лише один європарламентар, повідомляє агенція AFP.

Кайлі заявила про свою невинуватість

Сама Єва Кайлі через одного з адвокатів спростувала звинувачення на свою адресу. "Її позиція полягає в тому, що вона невинна. Вона не має жодного стосунку до грошових потоків із Катару, абсолютно жодного", - заявив адвокат Міхаліс Дімітракопулос в ефірі грецького телеканалу Open.

Напередодні президентка Європарламенту Роберта Мецола звернулася з промовою до депутатів, у якій вона заявила про атаку на європейську демократію і вільне, відкрите та демократичне суспільство. Вона закликала до всеосяжного розслідування корупційного скандалу. Ще минулими вихідними Мецола відсторонила колишню грецьку телеведучу Кайлі від виконання обов'язків на посаді віцепрезидентки ЄП, крім того, її виключили з грецької партії PASOK і соціал-демократичної фракції ЄП.

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Корупційний скандал у Європарламенті

Одна з 14 віцеголів Європарламенту Єва Кайлі одночасно була однією із представниць з контролю за ситуацією на ринку праці Катару, на якому правозахисники відзначають випадки порушення прав трудових мігрантів з Азії та Африки. Незадовго до початку Чемпіонату світу з футболу Кайлі зустрілася з міністром праці Катару, а згодом, виступаючи в ЄП, дала позитивну оцінку реформі ринку праці в Катарі.



На початку грудня Кайлі стала однією з шести підозрюваних у рамках розслідування можливої корупції з боку Катару, що приймає чемпіонат світу. Кілька днів тому їх затримали, а під час обшуків було вилучено комп'ютери, мобільні телефони та 600 тисяч євро. 11 грудня влада Бельгії висунула обвинувачення чотирьом підозрюваним і видала ордер на їх арешт.

Двох із затриманих - батька Кайлі та генерального секретаря Міжнародної конфедерації профспілок Луку Вісентіні - було звільнено.