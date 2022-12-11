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Євродепутата від Греції Єва Кайлі
Євродепутата від Греції Єва КайліФото: Eric Vidal/AFP
ПолітикаЄвропа

Затриману віцепрезидентку ЄП усунули з посади

Ганна Нєвєрова | Євгенія Наконечна
2 год. тому

Єву Кайлі затримали в рамках розслідування можливої корупції з боку Катару, який приймає ЧС-2022. Після затримання депутатку виключили із грецької партії ПАСОК.

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Євродепутатку від Греції Єву Кайлі, затриману напередодні за підозрою у корупції, усунули з посади віцепрезидентки Європейського парламенту (ЄП). Про це повідомила увечері у суботу, 10 грудня, представниця голови Європарламенту Роберти Мецоли. За рішенням спікерки ЄП, 44-річну Єву Кайлі звільнено "з цього моменту від виконання всіх повноважень, обов'язків та завдань" як її заступницю.

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У п'ятницю, 9 грудня, бельгійська поліція затримала Єву Кайлі в Брюсселі в рамках розслідування можливої корупції з боку Катару, який приймає Чемпіонат світу з футболу. Крім Єви Кайлі, затримали ще чотирьох людей: її партнера, який працює в Європарламенті, а також італійського політика, представника профспілкового об'єднання та працівника неурядової організації. Поліція під час обшуку вилучила комп'ютери, мобільні телефони та 600 тисяч євро.

У Греції Єву Кайлі виключили із партії

Раніше грецька соціалістична партія ПАСОК, членкинею якої є Єва Кайлі, оголосила її виключення зі своїх лав. У Європарламенті Кайлі була однією із представників і представниць контролю за ситуацією на ринку праці Катару, на якому правозахисники фіксують численні випадки порушення прав трудових мігрантів з Азії та Африки.

Незадовго до початку ЧС-2022 Кайлі зустрілася з міністром праці Катару Алі бін Самих Аль-Маррі, а 22 листопада, виступаючи в Європарламенті, дала позитивну оцінку реформі ринку праці в Катарі, назвавши її "тією, що надихає арабський світ ". Як зазначає агентство AFP, поліція підозрює, що влада Катару намагалася вплинути на рішення ЄП за допомогою передачі значних коштів і подарунків.

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