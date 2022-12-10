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Єва Кайлі
Євродепутатка Єва КайліФото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotopress/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Віцепрезидентку ЄП затримано за підозрою у корупції

Дмитро Вачедін | Євгенія Наконечна
2 год. тому

Євродепутатка від Греції відвідала Катар, а після повернення розхвалювала реформи, що проводилися в цій країні. Бельгійська поліція підозрює корупцію.

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Бельгійська поліція у п'ятницю, 9 грудня, затримала в Брюсселі євродепутатку від Греції Єву Кайлі, яка обіймає посаду віцепрезидентки Європарламенту, повідомляє агентство AFP. Затримання відбулося в рамках розслідування можливої корупції з боку Катару, де зараз триває Чемпіонат світу з футболу. Загалом у Брюсселі у цій справі затримано п'ятьох людей.

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Грецька соціалістична партія ПАСОК, членкинею якої є Кайлі, оголосила у п'ятницю про її виключення. Кайлі була однією із представників Європарламенту з контролю за ситуацією на ринку праці Катару, на якому правозахисники фіксують численні випадки порушення прав трудових мігрантів з Азії та Африки.

Європарламент вимагав від Катару реформ, які мали призвести до покращення ситуації. Незадовго до початку чемпіонату Кайлі зустрілася з міністром праці Катару Алі бін Самих Аль-Маррі, а 22 листопада, виступаючи в Європарламенті, дала найпозитивнішу оцінку реформі ринку праці в Катарі, назвавши її "тією, що надихає арабський світ".

Крім Єви Кайлі, затримали її партнера, який працює в Європарламенті, а також італійського політика, представника профспілкового об'єднання і працівника неурядової організації. Поліція під час обшуку вилучила комп'ютери, мобільні телефони та 600 тисяч євро.

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